Rincorre truffatore per le scale, scivola e muore  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Posti di blocco dei carabinieri sono in corso nel chierese alla ricerca di un uomo che dopo aver truffato una coppia di anziani si è dato alla fuga inseguito dall’81enne che nel tentativo di rincorrerlo e’ caduto dalle scale ed e’ morto.

Secondo i primi accertamenti, il truffatore con la scusa di controllare l’acqua sarebbe entrato nell’abitazione dei due anziani, dopodiché si sarebbe fatto mettere soldi e gioielli in una busta e poi sarebbe fuggito. Quando l’anziano si è accorto del raggiro lo ha rincorso in ciabatte ma è scivolato sulle scale. A chiamare i carabinieri è stata la moglie della vittima.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.