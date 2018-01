🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

(Giovanni Burgio) Siamo in Cina, tra qualche anno nel futuro. Un passante attraversa con il rosso. Appena arriva sul marciapiede opposto, nel suo smartphone gli viene segnalata la multa. Di fronte, in alto, su un grande schermo, compare la sua faccia di trasgressore delle regole.

Qualche mese fa a Bologna. Uno studente partecipa a due dimostrazioni contro il governo. Non compie nessun reato contro la legge, ma quando qualche tempo dopo deve venire in città un importante ministro, è convocato. Gli vengono mostrate le fotografie che lo ritraggono alle manifestazioni e gli dicono che deve andare via da Bologna nel giorno della visita del ministro. Non viene fermato, non ha compiuto alcun reato, ma deve allontanarsi dalla città.

Scenari apocalittici o realtà possibili non molto lontane nel tempo?

A Palermo, al Centro sociale “Anomalia” del borgo vecchio, giovedì 18 gennaio c’è stata un’affollata presentazione dell’ultimo libro di Renato Curcio “La società artificiale. Miti e derive dell’impero virtuale”.

I dilemmi e i quesiti inseriti in questo studio, che d’altronde prosegue una ricerca avviata ormai da anni, sono sostanzialmente i seguenti: le nuove tecnologie, sempre più efficienti e sempre più perfette, stanno migliorando o peggiorando le nostre condizioni di vita? La nostra libertà aumenterà o sarà pericolosamente messa in discussione? Il mondo del lavoro sarà liberato dallo sfruttamento capitalista o s’imbarbarirà ancora di più?

Nelle due ore dell’incontro, il fondatore e capo delle Brigate Rosse, oggi ultrasettantenne, ha portato parecchi esempi e raccontato diversi fatti che spiegano cosa lui pensa dell’odierno mondo della produzione.

Alberto, che lavora in un grande ipermercato, non ha più un capo in carne ed ossa che lo segue e lo controlla da quando entra a quando esce. Alberto ha un piccolo dispositivo elettronico legato al polso che gli dice cosa fare, dove andare, cosa prendere, a chi consegnare; e soprattutto, quanti minuti e quanti secondi ha per compiere quest’operazione. Se farà velocemente risparmiando minuti e secondi, alla fine della giornata avrà dei “più” sulla sua scheda. Se invece è stato lento e avrà impiegato più tempo del previsto, sarà penalizzato con dei “meno”.

Altro quadro. In un importante fabbrica della Campania c’è una catena di montaggio robotizzata. In alcuni punti dell’impianto, però, è necessario l’intervento umano, e siccome si è visto che le braccia dei lavoratori dopo un determinato numero di ore hanno i crampi, anziché rallentare il ritmo e la velocità della catena di montaggio, si è messo sotto il posto dove siede il lavoratore, un tappetino elettrico che massaggia costantemente il muscolo del braccio.

Infine. In una grande multinazionale del Nord Italia, poiché quasi ogni giorno a qualcuno delle centinaia di lavoratori capita di sentirsi male, si è deciso di far stazionare stabilmente un’ambulanza fuori dallo stabilimento.

Quindi: i nuovi strumenti digitali sono al nostro servizio o ci stanno imprigionando in un’invisibile trappola mortale? E anche qui Curcio ci fa sapere un’altra realtà.

Già da due anni in una scuola primaria del Piemonte non si usano più libri. Infatti, un’importante azienda informatica fornisce ai ragazzi in comodato d’uso i tablet dove studiare. Ebbene, dopo un po’ di settimane dall’inizio della scuola, capita che il preside chiama i genitori di alcuni bambini e gli dice che devono restituire i tablet perché i loro figli li usano in modo non adeguato. Terrore e sgomento invadono le famiglie: come finire l’anno scolastico? La soluzione è fornita dalla stessa azienda produttrice dei tablet: il mezzo elettronico ora potrà essere acquistato dai ragazzi, e per agevolarne il pagamento sarà applicato un notevole sconto sul prezzo. Gli studenti così potranno tranquillamente continuare a studiare.

A conclusione dell’incontro è emersa la domanda sicuramente più importante per la vita di ognuno di noi: questi nuovi mezzi di comunicazione stanno aiutando le relazioni fra le persone o hanno aumentato solitudini e depressioni? I “social” stanno facilitando discussioni e dibattiti o stanno invece rendendo impossibili dialoghi e incontri?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.