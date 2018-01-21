Tutti i candidati del M5S, le scelte siciliane

Ecco i candidati scelti dal Movimento 5 Stelle. I candidati siciliani sono in grassetto (in fondo alla lista). Per ragioni tecniche e di tempestività, la “presentazione” offre delle qualche difficoltà, che presto cercheremo di superare.(il link, ove vogliate consultare la lista: http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/ecco_le_liste_del_movimento_5_stelle_nei_collegi_plurinominali.html)
CAMERA DEI DEPUTATI
CIRCOSCRIZIONE
Piemonte 1
Piemonte 2
Valle d’Aosta
Denominazione del collegio plurinominale
Piemonte 1 – 01; Piemonte 1 – 02; Piemonte 2 – 01; Piemonte 2 – 02; *(solo coll. Uninom.)*
Lombardia 1 – 01 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1)
2)1)
LISTA PROPORZIONALE
CASTELLI LAURA
CORFIATI MARIO
ANGOTTI CLAUDIA
SERRITELLA DAVIDE
DADONE FABIANA
ROMANO PAOLO NICOLO’
BASTIANI DEBORA
CASTAGNA GIUSEPPE
COSTANZO JESSICA
CARABETTA LUCA
DIMONTE ALICE
SALVALAGGIO ENRICO
CRIPPA DAVIDE
AZZOLINA LUCIA
BUSTO MIRKO
MATTEI MANUELA
TRIPODI ELISA
TRIPIEDI DAVIDE
BARDONE ELISABETTA
FLORE GIOVANNI
DE POLI MARTA
CARINELLI PAOLA
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
CANDIDATI SUPPLENTI
CAVIGLIA FRANCESCA
LAURIA FRANCESCO PAOLO
D’ARRANDO CELESTE
MUSMANNO FRANCESCO
PRESTIFILIPPO ANGELICA
ALLEGRETTI MARCO
CERULLI MARTINA
COSTAMAGNA FEDERICO
CAVUOTI ROBERTA
BENEDICENTI ANDREA
TARALLO LUANA
BERTAGLIA EROS
MOSCA PAOLO MARIA
PEDROLI SIMONA
SQUAIELLA MIRCO
LA IACONA ASSUNTA CALOGERA
DELL’ANNO DIEGO
COZZI ELENA
BASSO DANIELE
CASALINO FEDERICA
DRAGANO DALILA
Lombardia 1
Lombardia 1 – 02
Lombardia 1 – 02
Lombardia 1
Lombardia 2
Lombardia 3
Lombardia 1 – 03
Lombardia 1 – 04
Lombardia 2 – 01
Lombardia 2 – 02
Lombardia 3 – 01
Lombardia 3 – 02
Lombardia 4 – 01
BUFFAGNI STEFANO
CENTONZE VALENTINA
NUNGA LODI DENIS
DI STEFANO MANLIO
LOFORTE RAFFAELLA
CERAVOLO VITO JUNIOR
COZZI PRISCILLA
OLGIATI RICCARDO
MAMMI STEFANIA
STASSI GIORGIO
GIAMPIETRO SARAH
INVIDIA NICCOLO’
VIOLA ALESSANDRA
PETRAROLI COSIMO
LICAUSI VALENTINA
BOLOGNA FABIOLA
CURRO’ GIOVANNI
PISANELLO CARMELINA
FUMAGALLI SILVIO
COMINARDI CLAUDIO
BASILIO TATIANA
SORIAL GIRGIS GIORGIO
ROLFI MARA
TERMINI GUIA
DORI DEVIS
FERRARIS MONICA
MARCHESI JAMES
NANNI IOLANDA
ROMANIELLO CRISTIAN
BARZOTTI VALENTINA
SOZZANI FRANCESCO
ZOLEZZI ALBERTO
BERARDI MARIA
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
MARTINOIA FULVIO
KHISAMOVA DILYARA
ZECCHINELLO FULVIO
RICCI SIMONE
PAFUNDI PIA CLARA
ZAMPIERO ALBERTO
PIZZI DANIELE
FIUMARA MARCO
MANOTTI FRANCESCA
BRANCACCIO MICHELE ARCANGELO
ARCIERI CINZIA NICOLETTA
NUDO IGOR
GLIERA MONICA
STEIDL STEFANO
GARBELLINI GLORIA
GRASSI JESSICA
TRESTINI DAVIDE
LICCIARDI ROSARIA
LEONI TOMMASO
TURRA MARCO
OLIVA SABRINA
CRISTINI BENIAMINO
DE CASTRO SILVANA
MANDELLI ALESSANDRA
CORNELLI CARLO
MORONI TANIA
SANGALLI LUCA
VITALE MARIA CRISTINA
PENNINO SIMONE
ASTUTO EUGENIA
BANFI PIETRO
DI FEO CHRISTIAN
BERTELLINI MONICA
Lombardia 4
Lombardia 4 – 02
Lombardia 4
Lombardia 4 – 02
Trentino-Alto Adige Südtirol
Veneto 1
Veneto 2
Friuli-Venezia Giulia
Trentino-Alto Adige Südtirol – 01
Veneto 1 – 01
Veneto 1 – 02
Veneto 2 – 01
Veneto 2 – 02
Veneto 2 – 03
Friuli-Venezia Giulia – 01
3)
4)
1)
2)
CAPALDO STEFANO
MARAVIGNA DOMENICA
FRACCARO RICCARDO
WEINERT VERENA CARMEN CHRISTINA
D’ALTERIO MARIO
JARA DE LA CRUZ AUREA
MANIERO ALVISE
SPESSOTTO ARIANNA
COZZOLINO EMANUELE
DA ROLD MICHELA
D’INCA’ FEDERICO
BOLZAN DANIELA
MESTRINER MAURIZIO
GIUGLIANO LUCIA
BENEDETTI SILVIA
RADUZZI RAPHAEL
BETTO FRANCESCA
CUSUMANO GIACOMO
CUNIAL SARA
ANDREATTA GEDOREM
PILATI ELISA
BORTOLAN GIACOMO
BUSINAROLO FRANCESCA
FANTINATI MATTIA
BISERNI MARCELLA
FORZATO GIACOMO
DE CARLO SABRINA
SUT LUCA
DAL CIN VIVIANA
LUPERTO CESARE
BATTELLI SERGIO
VOLPI LEDA
ROMANO FABIO
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
DELLA NOCE MATTEO
CONTI SILVIA
PERINI MATTEO
NARDUZZI LUCA
FILIPPONE FRANCESCO
RIGON NOEMI
BARBON ANDREA
MORO FIORELLA
ANTONELLI GABRIELE
BREDA LUANA
PERUZZETTO MICHELE
NECULAI ANDREEA CARMEN
COPPOLA ELENA
MARTINAZZI LUCA MASSIMO ANDREA
SCIANNAMEA BARBARA
BARISON MARCELLO
NEGRIN GIULIA MARIA
BRUTTOMESSO MICHELE
DAL BOSCO FEDERICA
DONA’ LUCA
GRAFFEO TIZIANA
BAIETTA ELIA
PANCHISEN LAURA
CERADINI NICOLO’
GREGORI ALICE
FOSCHIANI EMANUELE
RAVENDA SILVIA
SCOPELLITI MARCO
TRUCCO LORENZO
FACCHIN EMANUELA
MANFREDI FIRMIAN FEDERICO
Liguria – 01
Liguria
Liguria – 01
Liguria
Emilia-Romagna
Liguria – 02
Emilia-Romagna – 01
Emilia-Romagna – 02
Emilia-Romagna – 03
Emilia-Romagna – 04
Toscana – 01
Toscana – 02
Toscana – 03
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
MASTROROSA ILARIA
VALENTE SIMONE
SILVESTRI MARINA
DAZZINI TERENZIO
PRIANO ELISA
SARTI GIULIA
DE GIROLAMO CARLO UGO
SAVELLI FRANCESCA
CASADEI CRISTIANO
FERRARESI VITTORIO
ASCARI STEFANIA
DELL’ORCO MICHELE
PISEDDU NADIA
DALL’OSSO MATTEO
CARBONARO ALESSANDRA
DE MATTEIS DAVIDE
FERRETTI VALENTINA
SPADONI MARIA EDERA
ZANICHELLI DAVIDE
PEDRAZZOLI CHIARA
DIAZ CRESCITELLI MATIAS EDUARDO
RICCIARDI RICCARDO
VIZZINI GLORIA
GHIOTTI DANIELE
ROSSI CLAUDIA
BERTI FRANCESCO
TORRINI GIULIA
LAURICELLA LUCA
PECCHIA IRENE
BONAFEDE ALFONSO
EHM YANA CHIARA
MAIO LUIGI
CARBONE PAOLA
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)2)
3)
4)
WEISS ANDREA
BARRESI SIMONE
AMADIO JESSICA
PINETTI STEFANO
MIRTO DAMIANA
LEPORE FEDERICO
LAZZARI LORENZO
ROMANI ALESSANDRA
RIZZO SIMONE
CAPUOZZO FRANCESCA
BERNINI PAOLO
FRATTO CLAUDIA
PACI ANDREA
FRATINI FRANCESCA
CANOVA VALENTINA
BAZZANI MARCO
PUGLIESE MARIA FRANCESCA
SANI ALESSIO
SISTI GIOVANNI
LADU MICHELPINA
DE CARIA JONATHAN
BARTOLETTI MATILDE
TARTAGLIA DARIO
OLIVA NOEMI
SANARICA SERGIO
CEFARIELLO ROSA
RODRI PAOLO
LAZZARINI MONIA
FRENI ENRICO
GABRIELLI MATILDE
Toscana
Toscana
Umbria
Marche
Lazio 1
Toscana – 04
Umbria – 01
Marche – 01
Marche – 02
Lazio 1 – 01
Lazio 1 – 02
Lazio 1 – 03
Lazio 2 – 01
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
GAGNARLI CHIARA
MIGLIORINO LUCA
DE SIMONE FRANCESCA
MUGNAI TIZIANO
CIPRINI TIZIANA
GALLINELLA FILIPPO
ANIELLO MASCIA
BONANNI SAMUELE
SILVESTRI RACHELE
GIULIODORI PAOLO
ANDRENACCI ELENA
MATALUCCI ERCOLE
CECCONI ANDREA
TERZONI PATRIZIA
ROSSINI ROBERTO
PARISSE MARTINA
RUOCCO CARLA
BARONI MASSIMO ENRICO
FLATI FRANCESCA
CAPRI GABRIELE
DAGA FEDERICA
TUZI MANUEL
BALDINO VITTORIA
TONTI DANIELE
VIGNAROLI STEFANO
SASSONE ANTONELLA
SILVESTRI FRANCESCO
SALAFIA ANGELA
GRANDE MARTA
LORENZONI GABRIELE
SASSARA SIMONA
SIMONCINI MATTEO
FRUSONE LUCA
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
MORI REBECCA
BIANCHI LUCIO
MECHELLI MIRIAM
BARLOCCO FAUSTO
CALZUOLA SILVIA
CONTI ANGELO
BELLONI ELISA
CRISOSTOMI ORESTE
CAPONE FREDIANA
FIOSCHINI MARCO
MATELLICANI CRISTINA
ARIOLI RUELLI RICCARDO
DURANTE HENRY DOMENICO
BRUNELLI VANESSA
SPALLACCI LUCA
MASTROGIACOMI FRANCESCA
MARCHETTI SABINA
SURACE GRAZIANO
SCAFURI ANGELA
PIVA DANIELE
MORELLI CHIARA
PADALINO GIAMPIERO
CODISPOTI GIULIA
ERAMO FERNANDO
GRIFALCHI FABIO
D’OVIDIO MARIANA
MORANO GIUSEPPE
FARUGGIA ELSA
ANGELINI GIULIA
SARACENI ALESSANDRO
SCARAMUCCIA LAURA
LOCOMBI GIOVANNI
TRANO RAFFAELE
Lazio 2
Lazio 2 – 02
Lazio 2
Lazio 2 – 02
Abruzzo
Molise
Campania 1
Abruzzo – 01
Abruzzo – 02
Molise – 01
Campania 1 – 01
Campania 1 – 02
Campania 1 – 03
Campania 2 – 01
Campania 2 – 02
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
FONTANA ILARIA
BASSOLI BERNARDO
SEGNERI ENRICA
VACCA GIANLUCA
TORTO DANIELA
COLLETTI ANDREA
STENTA SARA
CORNELI VALENTINA
BERARDINI FABIO
TOMASSETTI CARMELA
FEDELE GIORGIO
FEDERICO ANTONIO
TESTAMENTO ROSA ALBA
DI MAIO LUIGI
GIORDANO CONCETTA
MICILLO SALVATORE
DI STASIO IOLANDA
FICO ROBERTO
SPORTIELLO GILDA
AMITRANO ALESSANDRO
FRATE FLORA
GALLO LUIGI
MANZO TERESA
IOVINO LUIGI
DI LAURO CARMELA
SIBILIA CARLO
PALLINI MARIA
MAGLIONE PASQUALE
DE BENEDICTIS MIRELLA
DEL SESTO MARGHERITA
RUSSO GIOVANNI
IORIO MARIANNA
NAZARIA ANIELLO
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
BRINDISI MARIANNA
CARRINO GIOVANNI JUNIOR
BORACE ILENIA
DEL GROSSO DANIELE
DI MICHELE VALENTINA MATILDE
SMARRELLI GIANNI
CAPITANIO MANUELA
MALONI VIRGINIA
BISEGNA ANGELO
PROIETTI DANIELA
DI CRESCENZO MAURO
SPINA ANGELO
AZZARONE GIUSEPPINA
BUONINCONTRO VINCENZO
MARSEGLIA SIMONA VALENTINA
TIRELLI ANIELLO
VORZILLO CANDIDA
FALCO LUIGI
MALTESE PAOLA
CAROTENUTO DARIO
PALLADINO ARIANNA
SAUTARIELLO CARMINE
CARUSO ELISA
SANNINO CIRO
MONTRONE ARIANNA
PICIULLO LUCA
SANTORO NUNZIA
CAROSELLA LUCA
BUONASPINA MARIA MICHELA
CASSANDRA KETTY
FERONE ANTONIO
PANNONE VALENTINA
GRIMALDI NICOLA
Campania 2
Campania 2
Puglia
Basilicata
Calabria
Campania 2 – 03
Puglia – 01
Puglia – 02
Puglia – 03
Puglia – 04
Basilicata – 01
Calabria – 01
Calabria – 02
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3
TOFALO ANGELO
BILOTTI ANNA
ADELIZZI COSIMO
RESCIGNO MICHELA
BRESCIA GIUSEPPE
MASI ANGELA
GALANTINO DAVIDE
NOTARANGELO MARIKA
DE LORENZIS DIEGO
GIANONE VERONICA
DONNO LEONARDO
URSO ANNALISA
L’ABBATE GIUSEPPE
ERMELLINO ALESSANDRA
VIANELLO GIOVANNI
PALMISANO VALENTINA
D’AMBROSIO GIUSEPPE
FARO MARIALUISA
LOVECCHIO GIORGIO
TROIANO FRANCESCA
LIUZZI MIRELLA
CILLIS LUCIANO
RIZZO FRANCESCA
BONVICINI GUIDO
FORCINITI FRANCESCO
SCUTELLA’ ELISA
MELICCHIO ALESSANDRO
LEONE LUIGIA
NESCI DALILA
PARENTELA PAOLO
DIENI FEDERICA
TUCCI RICCARDO
VARRICA ADRIANO
1)
AVALLONE VITO
VITALE RAFFAELLA
MILIONE SALVATORE MIRKO
CLEMENTE STEFANIA
SCIOSCIA ALFONSO
LOSACCO MARIA
LOVERO GERARDO
RICCHIUTI LUCIANA
GRECO GIORDANO
DELL’ANNA PECCARISI ALESSANDRA
TARSI PIER PAOLO
EPIFANI ANNALISA
SCAGLIUSI EMANUELE
BOZZA ROSANGELA
CASSONE ANTONELLO
GALIZIA FRANCESCA
BAIA FABRIZIO
BUONCRISTIANO LUCIA
TRICARICO ANTONIO
CARONE MARIA ANGELA
CARAVITA ALESSANDRA
DI CUIA GIUSEPPE
PINTO ANGELA
PACE SALVATORE
GIORNO GIUSEPPE
DE ROSE DEBORAH
RUSSO DOMENICO
LO PETRONE ALESSANDRA
GUGLIOTTA BARBARA
DIODATO ALBERTO
VARANO SERENA
GERMANO’ GIUSEPPE ANTONIO
BISSANTI ROBERTO
Sicilia 1 – 01
Sicilia 1 – 01
Sicilia 1
Sicilia 2
Sardegna
Sicilia 1 – 02
Sicilia 1 – 03
Sicilia 2 – 01
Sicilia 2 – 02
Sicilia 2 – 03
Sardegna – 01
Sardegna – 02
2)
3)
4)
1)
2)
3
DORSO VALENTINA
MANISCALCO DANILO
CUTRERA LAURA
LOMBARDO ANTONIO
LICATINI CATERINA
AIELLO DAVIDE
DI BENEDETTO CHIARA
CANCELLERI AZZURRA
PERCONTI FILIPPO
CIMINO ROSALBA
TERRANA DINO
VILLAROSA ALESSIO MATTIA
RAFFA ANGELA
D’UVA FRANCESCO
PAPIRO ANTONELLA
GRILLO GIULIA
SANGRIGOLI DARIO
SURIANO SIMONA
CAPPELLANI SANTI
LOREFICE MARIALUCIA
RIZZO GIANLUCA
MARZANA MARIA
SCERRA FILIPPO
CORDA EMANUELA
VALLASCAS ANDREA
SCANU LUCIA
CIUSA MICHELE
MANCA ALBERTO
DEIANA PAOLA
COLUMBANO FABIO
DERRIU DARIA
CITTADINI FERRUCCIO
COCCA ALESSANDRA
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
RAZZANELLI MARIA
LISTI’ MAMAN ALI’
CITARELLA MARIA
D’ONOFRIO VINCENZO
FODERA’ CARLA
PARENTE ANTONIO
VILARDI ROSA
PIAZZA LAURA
PIGNATONE DEDALO
DI PRIMA ANTONELLA
BAIO CARMELO
NOVAK GIANLUCA
RANDAZZO VALERIA
CACCIATO DARIO
MANISCALCO MARZIA
CONTI ROSA
CANTONE LUCIANO
TINNIRELLO CONCETTA CHIARA RITA
LIUZZO GABRIELE
DI PIETRO FLAVIA
PAPA GIUSEPPE
SCARVAGLIERI MANUELA
MARTURANA SALVATORE
PORRU DANIELE
SOLINAS ALESSANDRO
MUREDDU RICCARDO
STARA DIANA
AZARA LUCA
AGUS ANASTASIA
EUROPA (Russia Turchia)
EUROPA (Russia Turchia)
ESTERO
AMERICA meridionale
AMERICA SETTENTRIONALE
AFRICA ASIA OCEANIA ANTART
3)
4)
5
6
7
8
9
10
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
ROMANO MARCO
SIRAGUSA ELISA
GHIZZO ELENA
BACCIU NICOLA
AMADEI FEDERICO
CIANCONE DOMENICO
MARGARI PAOLO
GUARIGLIA DANIEL
GRASSO PAOLO
MAINENTI IVANA
IURETIGH ROBERTO
MAGRO ROSARIO
MAZZILI EMANUEL
PETTINELLA CLAUDIO
DITTA FRANCESCO
CALA’ LESINA ANTONINO
CASTELLACCIO ADELE
LAZZARI MANUELA
IDE
SENATO DELLA REPUBBLICA
|
CIRCOSCRIZIONE
|
Denominazione del collegio plurinominale
|
LISTA PROPORZIONALE
|
CANDIDATI SUPPLENTI
|
Piemonte
|
Piemonte – 01
|
1)
|
PIRRO ELISA
|
1)
|
VIOLINO RAFFAELA
|
2)
|
AIROLA ALBERTO
|
2)
|
MARTINA FABIO
|
3)
|
MIGLIORE MARIA CRISTINA
|
3)
|
CONCHEDDA MARIA
|
4)
|
SCIBONA MARCO
|
4)
|
MASCIARI GIUSEPPE
|
Piemonte – 02
|
1)
|
MARTELLI CARLO
|
1)
|
DEGIORGIS GIORGIO
|
2)
|
MATRISCIANO MARIA ASSUNTA
|
2)
|
GIAMBRA GIUSEPPINA
|
3)
|
LENA DONATO
|
3)
|
PERNIGOTTI ANDREA ERNESTO
|
4)
|
GARAVENTA SILVIA
|
4)
|
SCAGNETTI ANTONELLA
|
Valle d’Aosta
|
*(solo coll. Uninom.)*
|
1)
|
MOSSA LUCIANO
Lombardia
Trentino-Alto Adige Südtirol
Veneto
Lombardia – 01
Lombardia – 02
Lombardia – 03
Lombardia – 04
Lombardia – 05
Trentino-Alto Adige Südtirol – 01
Veneto – 01
Veneto – 02
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
1)
2)
3)
4)
1)
TONINELLI DANILO
BALDINA SILVIA
FALCHI FABIO
FOLETTO CARLA
CRIMI VITO CLAUDIO
ZUCCA ROBERTA
MACCABIANI GIAMPIETRO
CICOLARI MARTA
PARAGONE GIANLUIGI
MACCHI PAOLA
BIANCO STEFANO
LOBI PATRIZIA
DE FRANCESCHI MARIA LAURA
PESCO DANIELE
NOCERINO SIMONA
CICERONE PAOLO
RICCARDI ALESSANDRA
CORBETTA GIANMARCO
PELLICONI MARA
MARTON BRUNO
ZANELLA CRISTIANO
VANIN ORIETTA
GIROTTO GIANNI PIETRO
RIVA GLADIS
CANDIELLO ANTONIO
ENDRIZZI GIOVANNI
GUIDOLIN BARBARA
PERNECHELE GABRIELE
BELLADELLI SILVANA
PATUANELLI STEFANO
BIANCHI ELENA
VARNIER SANDRO
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
1)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
RANDON MASSIMO
BETTINELLI AGOSTINA
LUPI LUIGI
RONGONI MARIA TERESA
SCALA DAVIDE
ZANOLLI PAOLA
GNOCCHI JACOPO
GUERINI ELENA
STEIDL ALBERTO
RONCHETTI MIRIAM
NICOTRA ANGELO
MANFREDA MARIA ANTONIETTA
PIOVESANA ENRICO
ALIPRANDI SILVIA
FORCOLINI FRANCESCO
BENAZZI DEANNA
TIMPONE LUCIA
INCARBONE GAETANO MARCELLO
PONS LUISELLA
MONTORIO FRANCESCO
CORRADINI MASSIMO
CARUSO LAURA
ASTOLFO STEFANO
BERNARDINELLO STEFANIA
CULOS LUCA
MARTINELLO LUCA
CORSINI CHIARA
PINTON FLAVIO
BIASIO GLORIA
BELLOMO LUCIANO
RANDAZZO ESTER PIERA ANGELA
NEGLIE PIETRO
Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia – 01
Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia – 01
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Liguria – 01
Emilia-Romagna – 01
Emilia-Romagna – 02
Toscana – 01
Toscana – 02
Umbria – 01
Marche – 01
Lazio – 01
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
BOTTEGHI MANUELA
MANTERO MATTEO
BOTTO ELENA
BOCCACCIO ANDREA
MARENCO DANIELA
MONTEVECCHI MICHELA
CROATTI MARCO
BULGARELLI ELISA
BRUNELLI DAVIDE
LANZI GABRIELE
MANTOVANI MARIA LAURA
BRANDOLI CLAUDIO
CATELLANI LUISA
BOTTICI LAURA
FERRARA GIANLUCA
PAGLINI SARA
ZELONI NICOLA
DE FALCO GREGORIO
BONCIANI DONELLA
BARTALUCCI MARCO
MARROCCO VALERIA
LUCIDI STEFANO
PAVANELLI EMMA
BRUTTI CRISTIAN
CHECCOBELLI SIMONETTA
AGOSTINELLI DONATELLA
ROMAGNOLI SERGIO
ACCOTO ROSSELLA
BOTTIGLIERI FABIO
TAVERNA PAOLA
PERILLI GIANLUCA
SCOGNAMIGLIO VALERIA
FRACASSI FRANCO
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
NICOLAZZI LUCIANA
DE MARCO ANDREA
PEROTTI STEFANO
CASTELLARO PAOLA
VIVALDA GIUSEPPE
FRANCHINI CARLA
BONETTI ALFREDO
MARZIALI GIUSEPPINA
MONARI PIERLUIGI
TODARO FABRIZIO
CAMPANINI BARBARA
RICCOBENE VINCENZO
PICCININI STEFANIA
RUBINO MARCELLA
FARRATINI MARCO
BELLANDI MANUELA
GORI MAURIZIO
FIERLI FABRIZIO
LAZZERI CONTINI LUCIA
FURIOZZI LUCA
SOTTILI MONICA
FIORELLI CLAUDIO
LIBERATOSCIOLI SABRINA
CESARINI LUIGI
PUCCI PAOLA
PARRUCCI VALENTINA
FEDE GIORGIO
PARISCIANI MASHA
PIRRELLO ANTONIO
MANNI LOREDANA
COLONNA MASSIMO
DELLA CROCE FRANCA
COSTA PAOLO
Lazio
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Lazio – 02
Lazio – 03
Abruzzo – 01
Molise – 01
Campania – 01
Campania – 02
Campania – 03
Puglia – 01
Puglia – 02
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
LANNUTTI ELIO
MAIORINO ALESSANDRA
PRISCO ANIELLO
TRENTA ELISABETTA
FATTORI ELENA
DESSI’ EMANUELE
PACIFICO MARINELLA
BONO GIANLUCA
CASTALDI GIANLUCA
DI GIROLAMO GABRIELLA
MURGO STEFANO
D’ERAMO CINZIA
ORTIS FABRIZIO
MORONESE VILMA
SANTILLO AGOSTINO
RICCIARDI SABRINA
DI MICCO FABIO
NUGNES PAOLA
ZANFARDINO ANGELO
GIANNUZZI SILVANA
VACCARO SERGIO
PUGLIA SERGIO
GIORDANO EMILIA
CIOFFI ANDREA
ANGRISANI LUISA
CIAMPOLILLO ALFONSO
NATURALE GISELLA
GARRUTI VINCENZO
DI NUNNO CINZIA MARIA
LEZZI BARBARA
BUCCARELLA MAURIZIO
DONNO DANIELA
MININNO CATALDO
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
NOCE CRISTIANO
DI GIACINTO MARINA
CUBEDDU SEBASTIANO
DI MAULO ELEONORA
MAESTRINI CONCETTA
COLANTONIO LUCA
CALI’ ADRIANA
MARSICO LUCA
DI RENZO MASSIMO
BENUCCI BARBARA
LA CIOPPA RAFFAELLO
SPERANZA FIORELLA
BOVIO ANTONIO
ALIFANO ENRICA
CAIAZZO SALVATORE
GIULIANO MARIANNA
TESTA GENEROSO
MATANO MARTA
PRESUTTO VINCENZO
DE VITA LAURA
PELUSO MARIANO
MILITE PASQUALE
GAUDIANO FELICIA
VIRTUOSO FRANCESCO
GUARRACINO STEFANIA
LACCI LUIGI DOMENICO GIULIO
PRENCIPE EMMA
CHIARIELLO SAVINO
CITARELLI CINZIA
PULPITO FRANCA
CATUCCI FEDERICO
MACINA ANNA
VOLPE GIOVANNI
|
Basilicata
|
Basilicata – 01
|
1)
|
PETROCELLI VITO
|
1)
|
LABRIOLA MICHELE
|
2)
|
GALLICCHIO AGNESE
|
2)
|
TOSTI FILOMENA
|
3)
|
LOMUTI ARNALDO
|
3)
|
BUCCINO EMILIO
|
4)
|
TRABACCO GIUSEPPINA
|
4)
|
BOVINO ROSARIA ANGELA
|
Calabria
|
Calabria – 01
|
1)
|
MORRA NICOLA
|
1)
|
D’IPPOLITO GIUSEPPE
|
2)
|
GRANATO BIANCA LAURA
|
2)
|
ABATE ROSA SILVANA
|
3)
|
AUDDINO GIUSEPPE
|
3)
|
SAPIA FRANCESCO
|
4)
|
POMPILIO MARIA
|
4)
|
CERRA ROSELLA
|
Sicilia
|
Sicilia – 01
|
1)
|
SANTANGELO VINCENZO MAURIZIO
|
1)
|
TRENTACOSTE FABRIZIO
|
2)
|
CAMPAGNA ANTONELLA
|
2)
|
SCHEMBRI LYDIA ANGELA
|
3)
|
SAMONA’ ALBERTO
|
3)
|
TRAPANESE MARCO
|
4)
|
LEONE CINZIA
|
4)
|
MONTANA GIUSEPPA CRISTINA FEDERICA
|
Sicilia – 02
|
1)
|
GIARRUSSO MARIO MICHELE
|
1)
|
MESSINA COSTANTINO
|
2)
|
CATALFO NUNZIA
|
2)
|
FLORIDIA BARBARA
|
3)
|
ANASTASI CRISTIANO
|
3)
|
MAGRO SEBASTIANO
|
4)
|
BERTOROTTA ORNELLA
|
4)
|
CATANIA ROSARIA
|
Sardegna
|
Sardegna – 01
|
1)
|
LICHERI ETTORE ANTONIO
|
1)
|
BARDINI MARCO
|
2)
|
EVANGELISTA ELVIRA LUCIA
|
2)
|
DE MARTINO GIOVANNA
|
3)
|
CAPPUCCINELLI ROBERTO GIOVANNI
|
3)
|
DESOGUS FRANCESCO
|
4)
|
CONGIU ANTONIETTA
|
4)
|
SALIS ANGELA
|
ESTERO
|
EUROPA (Russia Turchia)
|
1)
|
GERVASI MARIA CRISTINA
|
2)
|
PILATO MARCELLO
|
3)
|
CRETI GABRIELLA
|
4)
|
GERACI SCHAER CATERINA NATALIA
|
AMERICA meridionale
|
1)
|
ROMANO ANTONIO ENEA
|
2)
|
BELLONE TOMMASO
|
3)
|
BARRACU CLAUDIO
|
AMERICA SETTENTRIONALE
|
1)
|
BORGHI FIORENZO
|
2)
|
IOSSA ALESSANDRO
|
AFRICA ASIA OCEANIA ANTART
|
1)
|
GRIGOLETTI MICHELE
|
2)
|
BARATTINI ALBERTO
IDE