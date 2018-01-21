Tutti i candidati del M5S, le scelte siciliane

Da
REDAZIONE
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Ecco i candidati scelti dal Movimento 5 Stelle. I candidati siciliani sono in grassetto (in fondo alla lista). Per ragioni tecniche e di tempestività, la “presentazione” offre delle qualche difficoltà, che presto cercheremo di superare.(il link, ove vogliate consultare la lista: http://www.ilblogdellestelle.it/2018/01/ecco_le_liste_del_movimento_5_stelle_nei_collegi_plurinominali.html)

CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONE

Piemonte 1

Piemonte 2

Valle d’Aosta

Denominazione del collegio plurinominale

Piemonte 1 – 01; Piemonte 1 – 02; Piemonte 2 – 01; Piemonte 2 – 02; *(solo coll. Uninom.)*

Lombardia 1 – 01 1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4) 1)

2)1)

LISTA PROPORZIONALE

CASTELLI LAURA

CORFIATI MARIO

ANGOTTI CLAUDIA

SERRITELLA DAVIDE

DADONE FABIANA

ROMANO PAOLO NICOLO’

BASTIANI DEBORA

CASTAGNA GIUSEPPE

COSTANZO JESSICA

CARABETTA LUCA

DIMONTE ALICE

SALVALAGGIO ENRICO

CRIPPA DAVIDE

AZZOLINA LUCIA

BUSTO MIRKO

MATTEI MANUELA

TRIPODI ELISA

TRIPIEDI DAVIDE

BARDONE ELISABETTA

FLORE GIOVANNI

DE POLI MARTA

CARINELLI PAOLA

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1)

CANDIDATI SUPPLENTI

CAVIGLIA FRANCESCA

LAURIA FRANCESCO PAOLO

D’ARRANDO CELESTE

MUSMANNO FRANCESCO

PRESTIFILIPPO ANGELICA

ALLEGRETTI MARCO

CERULLI MARTINA

COSTAMAGNA FEDERICO

CAVUOTI ROBERTA

BENEDICENTI ANDREA

TARALLO LUANA

BERTAGLIA EROS

MOSCA PAOLO MARIA

PEDROLI SIMONA

SQUAIELLA MIRCO

LA IACONA ASSUNTA CALOGERA

DELL’ANNO DIEGO

COZZI ELENA

BASSO DANIELE

CASALINO FEDERICA

DRAGANO DALILA

Lombardia 1

Lombardia 1 – 02

Lombardia 1 – 02

Lombardia 1

Lombardia 2

Lombardia 3

Lombardia 1 – 03

Lombardia 1 – 04

Lombardia 2 – 01

Lombardia 2 – 02

Lombardia 3 – 01

Lombardia 3 – 02

Lombardia 4 – 01

 

BUFFAGNI STEFANO

CENTONZE VALENTINA

NUNGA LODI DENIS

DI STEFANO MANLIO

LOFORTE RAFFAELLA

CERAVOLO VITO JUNIOR

COZZI PRISCILLA

OLGIATI RICCARDO

MAMMI STEFANIA

STASSI GIORGIO

GIAMPIETRO SARAH

INVIDIA NICCOLO’

VIOLA ALESSANDRA

PETRAROLI COSIMO

LICAUSI VALENTINA

BOLOGNA FABIOLA

CURRO’ GIOVANNI

PISANELLO CARMELINA

FUMAGALLI SILVIO

COMINARDI CLAUDIO

BASILIO TATIANA

SORIAL GIRGIS GIORGIO

ROLFI MARA

TERMINI GUIA

DORI DEVIS

FERRARIS MONICA

MARCHESI JAMES

NANNI IOLANDA

ROMANIELLO CRISTIAN

BARZOTTI VALENTINA

SOZZANI FRANCESCO

ZOLEZZI ALBERTO

BERARDI MARIA

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1)

MARTINOIA FULVIO

KHISAMOVA DILYARA

ZECCHINELLO FULVIO

RICCI SIMONE

PAFUNDI PIA CLARA

ZAMPIERO ALBERTO

PIZZI DANIELE

FIUMARA MARCO

MANOTTI FRANCESCA

BRANCACCIO MICHELE ARCANGELO

ARCIERI CINZIA NICOLETTA

NUDO IGOR

GLIERA MONICA

STEIDL STEFANO

GARBELLINI GLORIA

GRASSI JESSICA

TRESTINI DAVIDE

LICCIARDI ROSARIA

LEONI TOMMASO

TURRA MARCO

OLIVA SABRINA

CRISTINI BENIAMINO

DE CASTRO SILVANA

MANDELLI ALESSANDRA

CORNELLI CARLO

MORONI TANIA

SANGALLI LUCA

VITALE MARIA CRISTINA

PENNINO SIMONE

ASTUTO EUGENIA

BANFI PIETRO

DI FEO CHRISTIAN

BERTELLINI MONICA

Lombardia 4

Lombardia 4 – 02

Lombardia 4

Lombardia 4 – 02

Trentino-Alto Adige Südtirol

Veneto 1

Veneto 2

Friuli-Venezia Giulia

Trentino-Alto Adige Südtirol – 01

Veneto 1 – 01

Veneto 1 – 02

Veneto 2 – 01

Veneto 2 – 02

Veneto 2 – 03

Friuli-Venezia Giulia – 01

3)

4)

1)

2)

CAPALDO STEFANO

MARAVIGNA DOMENICA

FRACCARO RICCARDO

WEINERT VERENA CARMEN CHRISTINA

D’ALTERIO MARIO

JARA DE LA CRUZ AUREA

MANIERO ALVISE

SPESSOTTO ARIANNA

COZZOLINO EMANUELE

DA ROLD MICHELA

D’INCA’ FEDERICO

BOLZAN DANIELA

MESTRINER MAURIZIO

GIUGLIANO LUCIA

BENEDETTI SILVIA

RADUZZI RAPHAEL

BETTO FRANCESCA

CUSUMANO GIACOMO

CUNIAL SARA

ANDREATTA GEDOREM

PILATI ELISA

BORTOLAN GIACOMO

BUSINAROLO FRANCESCA

FANTINATI MATTIA

BISERNI MARCELLA

FORZATO GIACOMO

DE CARLO SABRINA

SUT LUCA

DAL CIN VIVIANA

LUPERTO CESARE

BATTELLI SERGIO

VOLPI LEDA

ROMANO FABIO

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3)

DELLA NOCE MATTEO

CONTI SILVIA

PERINI MATTEO

NARDUZZI LUCA

FILIPPONE FRANCESCO

RIGON NOEMI

BARBON ANDREA

MORO FIORELLA

ANTONELLI GABRIELE

BREDA LUANA

PERUZZETTO MICHELE

NECULAI ANDREEA CARMEN

COPPOLA ELENA

MARTINAZZI LUCA MASSIMO ANDREA

SCIANNAMEA BARBARA

BARISON MARCELLO

NEGRIN GIULIA MARIA

BRUTTOMESSO MICHELE

DAL BOSCO FEDERICA

DONA’ LUCA

GRAFFEO TIZIANA

BAIETTA ELIA

PANCHISEN LAURA

CERADINI NICOLO’

GREGORI ALICE

FOSCHIANI EMANUELE

RAVENDA SILVIA

SCOPELLITI MARCO

TRUCCO LORENZO

FACCHIN EMANUELA

MANFREDI FIRMIAN FEDERICO

Liguria – 01

Liguria

Liguria – 01

Liguria

Emilia-Romagna

Liguria – 02

Emilia-Romagna – 01

Emilia-Romagna – 02

Emilia-Romagna – 03

Emilia-Romagna – 04

Toscana – 01

Toscana – 02

Toscana – 03

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MASTROROSA ILARIA

VALENTE SIMONE

SILVESTRI MARINA

DAZZINI TERENZIO

PRIANO ELISA

SARTI GIULIA

DE GIROLAMO CARLO UGO

SAVELLI FRANCESCA

CASADEI CRISTIANO

FERRARESI VITTORIO

ASCARI STEFANIA

DELL’ORCO MICHELE

PISEDDU NADIA

DALL’OSSO MATTEO

CARBONARO ALESSANDRA

DE MATTEIS DAVIDE

FERRETTI VALENTINA

SPADONI MARIA EDERA

ZANICHELLI DAVIDE

PEDRAZZOLI CHIARA

DIAZ CRESCITELLI MATIAS EDUARDO

RICCIARDI RICCARDO

VIZZINI GLORIA

GHIOTTI DANIELE

ROSSI CLAUDIA

BERTI FRANCESCO

TORRINI GIULIA

LAURICELLA LUCA

PECCHIA IRENE

BONAFEDE ALFONSO

EHM YANA CHIARA

MAIO LUIGI

CARBONE PAOLA

4)

1)

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3)

4)

 

WEISS ANDREA

BARRESI SIMONE

AMADIO JESSICA

PINETTI STEFANO

MIRTO DAMIANA

LEPORE FEDERICO

LAZZARI LORENZO

ROMANI ALESSANDRA

RIZZO SIMONE

CAPUOZZO FRANCESCA

BERNINI PAOLO

FRATTO CLAUDIA

PACI ANDREA

FRATINI FRANCESCA

CANOVA VALENTINA

BAZZANI MARCO

PUGLIESE MARIA FRANCESCA

SANI ALESSIO

SISTI GIOVANNI

LADU MICHELPINA

DE CARIA JONATHAN

BARTOLETTI MATILDE

TARTAGLIA DARIO

OLIVA NOEMI

SANARICA SERGIO

CEFARIELLO ROSA

RODRI PAOLO

LAZZARINI MONIA

FRENI ENRICO

GABRIELLI MATILDE

Toscana

Toscana

Umbria

Marche

Lazio 1

Toscana – 04

Umbria – 01

Marche – 01

Marche – 02

Lazio 1 – 01

Lazio 1 – 02

Lazio 1 – 03

Lazio 2 – 01

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1)

GAGNARLI CHIARA

MIGLIORINO LUCA

DE SIMONE FRANCESCA

MUGNAI TIZIANO

CIPRINI TIZIANA

GALLINELLA FILIPPO

ANIELLO MASCIA

BONANNI SAMUELE

SILVESTRI RACHELE

GIULIODORI PAOLO

ANDRENACCI ELENA

MATALUCCI ERCOLE

CECCONI ANDREA

TERZONI PATRIZIA

ROSSINI ROBERTO

PARISSE MARTINA

RUOCCO CARLA

BARONI MASSIMO ENRICO

FLATI FRANCESCA

CAPRI GABRIELE

DAGA FEDERICA

TUZI MANUEL

BALDINO VITTORIA

TONTI DANIELE

VIGNAROLI STEFANO

SASSONE ANTONELLA

SILVESTRI FRANCESCO

SALAFIA ANGELA

GRANDE MARTA

LORENZONI GABRIELE

SASSARA SIMONA

SIMONCINI MATTEO

FRUSONE LUCA

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1)

MORI REBECCA

BIANCHI LUCIO

MECHELLI MIRIAM

BARLOCCO FAUSTO

CALZUOLA SILVIA

CONTI ANGELO

BELLONI ELISA

CRISOSTOMI ORESTE

CAPONE FREDIANA

FIOSCHINI MARCO

MATELLICANI CRISTINA

ARIOLI RUELLI RICCARDO

DURANTE HENRY DOMENICO

BRUNELLI VANESSA

SPALLACCI LUCA

MASTROGIACOMI FRANCESCA

MARCHETTI SABINA

SURACE GRAZIANO

SCAFURI ANGELA

PIVA DANIELE

MORELLI CHIARA

PADALINO GIAMPIERO

CODISPOTI GIULIA

ERAMO FERNANDO

GRIFALCHI FABIO

D’OVIDIO MARIANA

MORANO GIUSEPPE

FARUGGIA ELSA

ANGELINI GIULIA

SARACENI ALESSANDRO

SCARAMUCCIA LAURA

LOCOMBI GIOVANNI

TRANO RAFFAELE

Lazio 2

Lazio 2 – 02

Lazio 2

Lazio 2 – 02

Abruzzo

Molise

Campania 1

Abruzzo – 01

Abruzzo – 02

Molise – 01

Campania 1 – 01

Campania 1 – 02

Campania 1 – 03

Campania 2 – 01

Campania 2 – 02

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FONTANA ILARIA

BASSOLI BERNARDO

SEGNERI ENRICA

VACCA GIANLUCA

TORTO DANIELA

COLLETTI ANDREA

STENTA SARA

CORNELI VALENTINA

BERARDINI FABIO

TOMASSETTI CARMELA

FEDELE GIORGIO

FEDERICO ANTONIO

TESTAMENTO ROSA ALBA

DI MAIO LUIGI

GIORDANO CONCETTA

MICILLO SALVATORE

DI STASIO IOLANDA

FICO ROBERTO

SPORTIELLO GILDA

AMITRANO ALESSANDRO

FRATE FLORA

GALLO LUIGI

MANZO TERESA

IOVINO LUIGI

DI LAURO CARMELA

SIBILIA CARLO

PALLINI MARIA

MAGLIONE PASQUALE

DE BENEDICTIS MIRELLA

DEL SESTO MARGHERITA

RUSSO GIOVANNI

IORIO MARIANNA

NAZARIA ANIELLO

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BRINDISI MARIANNA

CARRINO GIOVANNI JUNIOR

BORACE ILENIA

DEL GROSSO DANIELE

DI MICHELE VALENTINA MATILDE

SMARRELLI GIANNI

CAPITANIO MANUELA

MALONI VIRGINIA

BISEGNA ANGELO

PROIETTI DANIELA

DI CRESCENZO MAURO

SPINA ANGELO

AZZARONE GIUSEPPINA

BUONINCONTRO VINCENZO

MARSEGLIA SIMONA VALENTINA

TIRELLI ANIELLO

VORZILLO CANDIDA

FALCO LUIGI

MALTESE PAOLA

CAROTENUTO DARIO

PALLADINO ARIANNA

SAUTARIELLO CARMINE

CARUSO ELISA

SANNINO CIRO

MONTRONE ARIANNA

PICIULLO LUCA

SANTORO NUNZIA

CAROSELLA LUCA

BUONASPINA MARIA MICHELA

CASSANDRA KETTY

FERONE ANTONIO

PANNONE VALENTINA

GRIMALDI NICOLA

Campania 2

Campania 2

Puglia

Basilicata

Calabria

Campania 2 – 03

Puglia – 01

Puglia – 02

Puglia – 03

Puglia – 04

Basilicata – 01

Calabria – 01

Calabria – 02

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3

TOFALO ANGELO

BILOTTI ANNA

ADELIZZI COSIMO

RESCIGNO MICHELA

BRESCIA GIUSEPPE

MASI ANGELA

GALANTINO DAVIDE

NOTARANGELO MARIKA

DE LORENZIS DIEGO

GIANONE VERONICA

DONNO LEONARDO

URSO ANNALISA

L’ABBATE GIUSEPPE

ERMELLINO ALESSANDRA

VIANELLO GIOVANNI

PALMISANO VALENTINA

D’AMBROSIO GIUSEPPE

FARO MARIALUISA

LOVECCHIO GIORGIO

TROIANO FRANCESCA

LIUZZI MIRELLA

CILLIS LUCIANO

RIZZO FRANCESCA

BONVICINI GUIDO

FORCINITI FRANCESCO

SCUTELLA’ ELISA

MELICCHIO ALESSANDRO

LEONE LUIGIA

NESCI DALILA

PARENTELA PAOLO

DIENI FEDERICA

TUCCI RICCARDO

VARRICA ADRIANO

1)

AVALLONE VITO

VITALE RAFFAELLA

MILIONE SALVATORE MIRKO

CLEMENTE STEFANIA

SCIOSCIA ALFONSO

LOSACCO MARIA

LOVERO GERARDO

RICCHIUTI LUCIANA

GRECO GIORDANO

DELL’ANNA PECCARISI ALESSANDRA

TARSI PIER PAOLO

EPIFANI ANNALISA

SCAGLIUSI EMANUELE

BOZZA ROSANGELA

CASSONE ANTONELLO

GALIZIA FRANCESCA

BAIA FABRIZIO

BUONCRISTIANO LUCIA

TRICARICO ANTONIO

CARONE MARIA ANGELA

CARAVITA ALESSANDRA

DI CUIA GIUSEPPE

PINTO ANGELA

PACE SALVATORE

GIORNO GIUSEPPE

DE ROSE DEBORAH

RUSSO DOMENICO

LO PETRONE ALESSANDRA

GUGLIOTTA BARBARA

DIODATO ALBERTO

VARANO SERENA

GERMANO’ GIUSEPPE ANTONIO

BISSANTI ROBERTO

Sicilia 1 – 01

Sicilia 1 – 01

Sicilia 1

Sicilia 2

Sardegna

Sicilia 1 – 02

Sicilia 1 – 03

Sicilia 2 – 01

Sicilia 2 – 02

Sicilia 2 – 03

Sardegna – 01

Sardegna – 02

2)

3)

4)

1)

2)

3

DORSO VALENTINA

MANISCALCO DANILO

CUTRERA LAURA

LOMBARDO ANTONIO

LICATINI CATERINA

AIELLO DAVIDE

DI BENEDETTO CHIARA

CANCELLERI AZZURRA

PERCONTI FILIPPO

CIMINO ROSALBA

TERRANA DINO

VILLAROSA ALESSIO MATTIA

RAFFA ANGELA

D’UVA FRANCESCO

PAPIRO ANTONELLA

GRILLO GIULIA

SANGRIGOLI DARIO

SURIANO SIMONA

CAPPELLANI SANTI

LOREFICE MARIALUCIA

RIZZO GIANLUCA

MARZANA MARIA

SCERRA FILIPPO

CORDA EMANUELA

VALLASCAS ANDREA

SCANU LUCIA

CIUSA MICHELE

MANCA ALBERTO

DEIANA PAOLA

COLUMBANO FABIO

DERRIU DARIA

CITTADINI FERRUCCIO

COCCA ALESSANDRA

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RAZZANELLI MARIA

LISTI’ MAMAN ALI’

CITARELLA MARIA

D’ONOFRIO VINCENZO

FODERA’ CARLA

PARENTE ANTONIO

VILARDI ROSA

PIAZZA LAURA

PIGNATONE DEDALO

DI PRIMA ANTONELLA

BAIO CARMELO

NOVAK GIANLUCA

RANDAZZO VALERIA

CACCIATO DARIO

MANISCALCO MARZIA

CONTI ROSA

CANTONE LUCIANO

TINNIRELLO CONCETTA CHIARA RITA

LIUZZO GABRIELE

DI PIETRO FLAVIA

PAPA GIUSEPPE

SCARVAGLIERI MANUELA

MARTURANA SALVATORE

PORRU DANIELE

SOLINAS ALESSANDRO

MUREDDU RICCARDO

STARA DIANA

AZARA LUCA

AGUS ANASTASIA

EUROPA (Russia Turchia)

EUROPA (Russia Turchia)

ESTERO

AMERICA meridionale

AMERICA SETTENTRIONALE

AFRICA ASIA OCEANIA ANTART

3)

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5

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1)

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1)

2)

ROMANO MARCO

SIRAGUSA ELISA

GHIZZO ELENA

BACCIU NICOLA

AMADEI FEDERICO

CIANCONE DOMENICO

MARGARI PAOLO

GUARIGLIA DANIEL

GRASSO PAOLO

MAINENTI IVANA

IURETIGH ROBERTO

MAGRO ROSARIO

MAZZILI EMANUEL

PETTINELLA CLAUDIO

DITTA FRANCESCO

CALA’ LESINA ANTONINO

CASTELLACCIO ADELE

LAZZARI MANUELA

IDE

SENATO DELLA REPUBBLICA

CIRCOSCRIZIONE

Denominazione del collegio plurinominale

LISTA PROPORZIONALE

CANDIDATI SUPPLENTI

Piemonte

Piemonte – 01

1)

PIRRO ELISA

1)

VIOLINO RAFFAELA

2)

AIROLA ALBERTO

2)

MARTINA FABIO

3)

MIGLIORE MARIA CRISTINA

3)

CONCHEDDA MARIA

4)

SCIBONA MARCO

4)

MASCIARI GIUSEPPE

Piemonte – 02

1)

MARTELLI CARLO

1)

DEGIORGIS GIORGIO

2)

MATRISCIANO MARIA ASSUNTA

2)

GIAMBRA GIUSEPPINA

3)

LENA DONATO

3)

PERNIGOTTI ANDREA ERNESTO

4)

GARAVENTA SILVIA

4)

SCAGNETTI ANTONELLA

Valle d’Aosta

*(solo coll. Uninom.)*

1)

MOSSA LUCIANO

Lombardia

Trentino-Alto Adige Südtirol

Veneto

Lombardia – 01

Lombardia – 02

Lombardia – 03

Lombardia – 04

Lombardia – 05

Trentino-Alto Adige Südtirol – 01

Veneto – 01

Veneto – 02

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1)

TONINELLI DANILO

BALDINA SILVIA

FALCHI FABIO

FOLETTO CARLA

CRIMI VITO CLAUDIO

ZUCCA ROBERTA

MACCABIANI GIAMPIETRO

CICOLARI MARTA

PARAGONE GIANLUIGI

MACCHI PAOLA

BIANCO STEFANO

LOBI PATRIZIA

DE FRANCESCHI MARIA LAURA

PESCO DANIELE

NOCERINO SIMONA

CICERONE PAOLO

RICCARDI ALESSANDRA

CORBETTA GIANMARCO

PELLICONI MARA

MARTON BRUNO

ZANELLA CRISTIANO

VANIN ORIETTA

GIROTTO GIANNI PIETRO

RIVA GLADIS

CANDIELLO ANTONIO

ENDRIZZI GIOVANNI

GUIDOLIN BARBARA

PERNECHELE GABRIELE

BELLADELLI SILVANA

PATUANELLI STEFANO

BIANCHI ELENA

VARNIER SANDRO

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3)

RANDON MASSIMO

BETTINELLI AGOSTINA

LUPI LUIGI

RONGONI MARIA TERESA

SCALA DAVIDE

ZANOLLI PAOLA

GNOCCHI JACOPO

GUERINI ELENA

STEIDL ALBERTO

RONCHETTI MIRIAM

NICOTRA ANGELO

MANFREDA MARIA ANTONIETTA

PIOVESANA ENRICO

ALIPRANDI SILVIA

FORCOLINI FRANCESCO

BENAZZI DEANNA

TIMPONE LUCIA

INCARBONE GAETANO MARCELLO

PONS LUISELLA

MONTORIO FRANCESCO

CORRADINI MASSIMO

CARUSO LAURA

ASTOLFO STEFANO

BERNARDINELLO STEFANIA

CULOS LUCA

MARTINELLO LUCA

CORSINI CHIARA

PINTON FLAVIO

BIASIO GLORIA

BELLOMO LUCIANO

RANDAZZO ESTER PIERA ANGELA

NEGLIE PIETRO

Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia – 01

Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia – 01

Liguria

Emilia-Romagna

Toscana

Umbria

Marche

Liguria – 01

Emilia-Romagna – 01

Emilia-Romagna – 02

Toscana – 01

Toscana – 02

Umbria – 01

Marche – 01

Lazio – 01

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4)

BOTTEGHI MANUELA

MANTERO MATTEO

BOTTO ELENA

BOCCACCIO ANDREA

MARENCO DANIELA

MONTEVECCHI MICHELA

CROATTI MARCO

BULGARELLI ELISA

BRUNELLI DAVIDE

LANZI GABRIELE

MANTOVANI MARIA LAURA

BRANDOLI CLAUDIO

CATELLANI LUISA

BOTTICI LAURA

FERRARA GIANLUCA

PAGLINI SARA

ZELONI NICOLA

DE FALCO GREGORIO

BONCIANI DONELLA

BARTALUCCI MARCO

MARROCCO VALERIA

LUCIDI STEFANO

PAVANELLI EMMA

BRUTTI CRISTIAN

CHECCOBELLI SIMONETTA

AGOSTINELLI DONATELLA

ROMAGNOLI SERGIO

ACCOTO ROSSELLA

BOTTIGLIERI FABIO

TAVERNA PAOLA

PERILLI GIANLUCA

SCOGNAMIGLIO VALERIA

FRACASSI FRANCO

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NICOLAZZI LUCIANA

DE MARCO ANDREA

PEROTTI STEFANO

CASTELLARO PAOLA

VIVALDA GIUSEPPE

FRANCHINI CARLA

BONETTI ALFREDO

MARZIALI GIUSEPPINA

MONARI PIERLUIGI

TODARO FABRIZIO

CAMPANINI BARBARA

RICCOBENE VINCENZO

PICCININI STEFANIA

RUBINO MARCELLA

FARRATINI MARCO

BELLANDI MANUELA

GORI MAURIZIO

FIERLI FABRIZIO

LAZZERI CONTINI LUCIA

FURIOZZI LUCA

SOTTILI MONICA

FIORELLI CLAUDIO

LIBERATOSCIOLI SABRINA

CESARINI LUIGI

PUCCI PAOLA

PARRUCCI VALENTINA

FEDE GIORGIO

PARISCIANI MASHA

PIRRELLO ANTONIO

MANNI LOREDANA

COLONNA MASSIMO

DELLA CROCE FRANCA

COSTA PAOLO

Lazio

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

Puglia

Lazio – 02

Lazio – 03

Abruzzo – 01

Molise – 01

Campania – 01

Campania – 02

Campania – 03

Puglia – 01

Puglia – 02

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LANNUTTI ELIO

MAIORINO ALESSANDRA

PRISCO ANIELLO

TRENTA ELISABETTA

FATTORI ELENA

DESSI’ EMANUELE

PACIFICO MARINELLA

BONO GIANLUCA

CASTALDI GIANLUCA

DI GIROLAMO GABRIELLA

MURGO STEFANO

D’ERAMO CINZIA

ORTIS FABRIZIO

MORONESE VILMA

SANTILLO AGOSTINO

RICCIARDI SABRINA

DI MICCO FABIO

NUGNES PAOLA

ZANFARDINO ANGELO

GIANNUZZI SILVANA

VACCARO SERGIO

PUGLIA SERGIO

GIORDANO EMILIA

CIOFFI ANDREA

ANGRISANI LUISA

CIAMPOLILLO ALFONSO

NATURALE GISELLA

GARRUTI VINCENZO

DI NUNNO CINZIA MARIA

LEZZI BARBARA

BUCCARELLA MAURIZIO

DONNO DANIELA

MININNO CATALDO

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NOCE CRISTIANO

DI GIACINTO MARINA

CUBEDDU SEBASTIANO

DI MAULO ELEONORA

MAESTRINI CONCETTA

COLANTONIO LUCA

CALI’ ADRIANA

MARSICO LUCA

DI RENZO MASSIMO

BENUCCI BARBARA

LA CIOPPA RAFFAELLO

SPERANZA FIORELLA

BOVIO ANTONIO

ALIFANO ENRICA

CAIAZZO SALVATORE

GIULIANO MARIANNA

TESTA GENEROSO

MATANO MARTA

PRESUTTO VINCENZO

DE VITA LAURA

PELUSO MARIANO

MILITE PASQUALE

GAUDIANO FELICIA

VIRTUOSO FRANCESCO

GUARRACINO STEFANIA

LACCI LUIGI DOMENICO GIULIO

PRENCIPE EMMA

CHIARIELLO SAVINO

CITARELLI CINZIA

PULPITO FRANCA

CATUCCI FEDERICO

MACINA ANNA

VOLPE GIOVANNI

Basilicata

Basilicata – 01

1)

PETROCELLI VITO

1)

LABRIOLA MICHELE

2)

GALLICCHIO AGNESE

2)

TOSTI FILOMENA

3)

LOMUTI ARNALDO

3)

BUCCINO EMILIO

4)

TRABACCO GIUSEPPINA

4)

BOVINO ROSARIA ANGELA

Calabria

Calabria – 01

1)

MORRA NICOLA

1)

D’IPPOLITO GIUSEPPE

2)

GRANATO BIANCA LAURA

2)

ABATE ROSA SILVANA

3)

AUDDINO GIUSEPPE

3)

SAPIA FRANCESCO

4)

POMPILIO MARIA

4)

CERRA ROSELLA

Sicilia

Sicilia – 01

1)

SANTANGELO VINCENZO MAURIZIO

  

1)

TRENTACOSTE FABRIZIO

2)

CAMPAGNA ANTONELLA

  

2)

SCHEMBRI LYDIA ANGELA

3)

SAMONA’ ALBERTO

  

3)

TRAPANESE MARCO

4)

LEONE CINZIA

  

4)

MONTANA GIUSEPPA CRISTINA FEDERICA

Sicilia – 02

1)

GIARRUSSO MARIO MICHELE

  

1)

MESSINA COSTANTINO

2)

CATALFO NUNZIA

  

2)

FLORIDIA BARBARA

3)

ANASTASI CRISTIANO

  

3)

MAGRO SEBASTIANO

4)

BERTOROTTA ORNELLA

  

4)

CATANIA ROSARIA

Sardegna

Sardegna – 01

1)

LICHERI ETTORE ANTONIO

  

1)

BARDINI MARCO

2)

EVANGELISTA ELVIRA LUCIA

  

2)

DE MARTINO GIOVANNA

3)

CAPPUCCINELLI ROBERTO GIOVANNI

  

3)

DESOGUS FRANCESCO

4)

CONGIU ANTONIETTA

  

4)

SALIS ANGELA

ESTERO

EUROPA (Russia Turchia)

1)

GERVASI MARIA CRISTINA

      

2)

PILATO MARCELLO

      

3)

CRETI GABRIELLA

      

4)

GERACI SCHAER CATERINA NATALIA

    

AMERICA meridionale

1)

ROMANO ANTONIO ENEA

2)

BELLONE TOMMASO

3)

BARRACU CLAUDIO

AMERICA SETTENTRIONALE

1)

BORGHI FIORENZO

2)

IOSSA ALESSANDRO

AFRICA ASIA OCEANIA ANTART

1)

GRIGOLETTI MICHELE

2)

BARATTINI ALBERTO

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