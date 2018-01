Il sondaggio: sale Forza Italia, giù il Pd  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Pd a quota 22,3%; Forza Italia al 17,4%; M5S al 27,8%; Liberi e Uguali al 7,4%. Sono queste le intenzioni di voto secondo un sondaggio di Ixè commissionato da ‘Huffinghton Post’. I sondaggi del mese di gennaio non sembrano mutare in modo sostanziale i rapporti di forza registrati fra le coalizioni nell’ultimo mese – sottolinea Roberto Weber, presidente di Ixè – Dinamiche interessanti però si individuano all’interno delle singole aree politiche e per quanto riguarda l’affluenza al voto”.

L’ultimo sondaggio Ixè mette in evidenza una distanza pressoché immutata fra centro-destra, M5S, Pd e alleati e Liberi e Uguali; un ulteriore allargamento del gap fra Forza Italia e Lega Nord (11,3%); un sensibile ‘sussulto’ dal punto di vista della potenziale affluenza elettorale, con un 3% di crescita. Rispetto a ottobre, il Pd scende mentre continua a salire Forza Italia, più o meno stabile il M5S intorno al 28%.

