Fonte: adnkronos.com

“D’Alema è preoccupato per “la deriva neofascista della Lega”. Oltre a produrre vino, forse ne beve tanto. A casa queste mummie che hanno distrutto l’Italia! Il 4 marzo voto Lega”. Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini, in risposta alle dichiarazioni di Massimo D’Alema.

