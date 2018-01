Meloni: “Candidati firmeranno impegno per vincolo mandato” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“In questa legislatura un parlamentare su 3 (35,53%) ha cambiato partito. Ci sono stati ben 564 cambi di casacca. Tra questi deputati, quelli che hanno contribuito a modificare le maggioranze hanno tradito gli italiani, e molti, nel cambiare partito hanno rinunciato a battersi per ciò per cui erano stati eletti. È tempo di cambiare, e con Fratelli d’Italia si può. Noi vogliamo che i nostri candidati giurino davanti agli italiani che il loro mandato non sarà tradito. Così i nostri candidati firmeranno assieme al nostro programma anche un impegno al rispetto del vincolo di mandato. In attesa di inserire questo principio di civiltà (se cambi partito, decadi) nella nostra Costituzione. Se volete dire basta ai trasformisti, il vostro movimento è Fratelli d’Italia”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.

