Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) di domenica 21 gennaio sulle principali reti televisive.

Rai 1: Che tempo che fa (Talkshow). Conduce Fabio Fazio

Rai 2: N.C.I.S. – Stagione 14 Episodio 2 – Essere cattivo (Telefilm)

Rai 3: Amore criminale Storie di femminicidio (Inchieste). Conduce Veronica Pivetti

Rai 4: Dark places – Nei luoghi oscuri (Thriller, Fra, 2015). Regia di Gilles Paquet-Brenner. Cast: Charlize Theron, Nicholas Hoult, Chloe Grace Moretz, Christina Hendricks

Canale 5: Liberi Sognatori – Delitto Di Mafia Mario Francese (Fiction)

Italia 1: Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I (Avventura, Usa, 2014). Regia di Francis Lawrence. Cast: Jennifer Lawrence, Natalie Dormer, Liam Hemsworth, Julianne Moore

Rete 4: The Family Man (Romantico, Usa, 2000). Regia di Brett Ratner. Cast: Nicolas Cage, Téa Leoni, Amber Valletta, Jeremy Piven, Don Cheadle

Rai Movie: New in Town – Una single in carriera (Commedia, Usa, 2009). Regia di Jonas Elmer. Cast: Renée Zellweger, Harry Connick Jr., Siobhan Fallon, J.K. Simmons, Wayne Nicklas, Rashida Jones, Nathan Fillion

La7: Non è l’Arena (Attualità). Conduce Massimo Giletti

Tv8: Django Unchained (Western, Usa, 2012). Regia: Quentin Tarantino. Cast: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar, Kerry Washington, Don Johnson, Franco Nero, Jonah Hill, Walton Goggins, Dennis Christopher, Dana Michelle Gourrier, Nichole Galicia, Laura Cayouette, Ato Essandoh, Miriam F. Glover

Paramount Channel: I segreti di Brokeback Mountain (Drammatico, Usa, 2005). Regia di Ang Lee. Cast: Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Linda Cardellini, Anna Faris, Kate Mara

Iris: Il burbero (Commedia, Ita, 1986). Regia di Castellano e Pipolo. Cast: Adriano Celentano, Debra Feuer, Jean Sorel, Angela Finocchiaro

Sky Cinema 1: L’ora Legale (Commedia, Ita, 2017). Regia di Ficarra e Picone. Cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tony Sperandeo, Leo Gullotta, Antonio Catania

Premium Cinema: Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo (Drammatico, Usa, 2012). Regia Lorene Scafaria. Cast: Steve Carell, Keira Knightley, William Petersen, Melanie Lynskey, Adam Brody, Derek Luke

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.