Omicidio nelle campagne di Ramacca. Carabinieri seguono la pista mafiosa

🔊 Ascolta l'articolo

E’ stato trovato il corpo di un uomo di 33 anni ferito con un colpo di pistola alla spalla e colpito alla testa con delle pietre nelle campagne di Ramacca, nel catanese .I carabinieri sono riusciti a risalire all’identità e si tratta di un pregiudicato, Emanuele Cavolo. L’ ultima volta era stato arrestato per riciclaggio nel gennaio del 2014 assieme ad altri due paternesi per riciclaggio: era stato sorpreso mentre stava montando un motore rubato su una Fiat Uno.

Adesso gli investigatori stanno scavando nella vita della vittima e non escludono nessuna pista anche quella legata al mondo della criminalità organizzata.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.