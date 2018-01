🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Su strade e autostrade è importante tenere la velocità sotto controllo, moderando l’andatura secondo i i limiti. Solo così è possibile prevenire gli incidenti. E per invitare agli automobilisti a rispettare tali regole, la Polizia rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità.

L’elenco degli autovelox è aggiornato di settimana in settimana e, sulla pagina dedicata ‘Autovelox e tutor: dove sono?’, è possibile avere accesso a mappe (quella dei tutor realizzata in collaborazione con Autostrade per l’Italia e aggiornata a settembre scorso, LEGGI), così come ad informazioni importanti quali l’elenco delle postazioni fisse su autostrade e strade statali.

LIMITI – Per quanto riguarda il limite di velocità attuale, la Polizia ricorda che sulle autostrade è 130 chilometri orari (110 in caso di maltempo); sulle strade extraurbane principali 110 chilometri orari (90 con il maltempo); sulle strade extraurbane secondarie e locali 90 chilometri orari; in città è 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

SANZIONI – Secondo quanto previsto dall’art. 142 del codice della strada, fino a 10 km/h in più rispetto al limite la sanzione è compresa tra 39 e 159 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più varia tra 159 e 639 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h è tra 500 e 2.000 euro, con decurtazione di 6 punti e sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa tra 779 e 3.119, con la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a 12 mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida. Queste sanzioni, ricorda la Polizia, sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.

