Forte terremoto tra Cile e Perù  

Fonte: adnkronos.com

Forte terremoto fra Cile e Perù. Una scossa di magnitudo 6,3 della scala Richter è stata registrata a 76 chilometri a sud-ovest di Putre, in Cile, vicino al confine con il Perù, alle 2:06 di stanotte ora italiana (le 21:06 di ieri, ora locale).

Lo riferisce il Servizio Geologico degli Stati Uniti, precisando che l’epicentro era a una profondità di 110,82 km e che al momento non sarebbero stati registrati danni.

