Roma, domenica senz’auto  

Fonte: adnkronos.com

Stop delle auto oggi a Roma per la domenica ecologica. Blocco della circolazione all’interno della Ztl ‘Fascia Verde’ dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30. E’ quanto comunica il Campidoglio, specificando che il divieto sarà esteso anche ai Diesel Euro 6, mentre saranno esentati i veicoli elettrici, gli ibridi, quelli alimentati a metano, a Gpl, alcune tipologie di ciclomotori e altri mezzi privati, espressamente indicati nell’ordinanza della sindaca Virginia Raggi (LEGGI CHI PUO’ CIRCOLARE).

Con il blocco del traffico saranno potenziati i mezzi pubblici. Previste corse aggiuntive sulle linee H, 40 Express, 46, 80, 85, 170, 492 e 780. Rafforzate anche le corse delle linee metro A e B/B1 nelle fasce orarie in cui è in vigore il provvedimento.

Le prossime domeniche ecologiche nella Capitale saranno, comunica il Campidoglio, l’11 e il 25 febbraio.

