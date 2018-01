Isola dei Famosi, come seguirla in tv e streaming  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

I naufraghi sono pronti per l’Isola dei Famosi 2018. Ecco come, dove e quando seguire in televisione (e non solo) le loro avventure:

TV – Appuntamento alle 21.10, ogni lunedì su Canale 5 con Alessia Marcuzzi. Inviato d’eccezione Stefano De Martino. La replica della puntata del lunedì martedì su La5 e ancora in prime time su MediasetExtra alle 20.30.

Seconda serata. Su Canale5 domenica alle 23.30, lunedì su MediasetExtra all’1, e dal lunedì al venerdì alle 00.40.

Daytime. Dal lunedì al venerdì alle 16.05, pillola ‘Pomeriggio Cinque’ alle 18.30. Su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 13 e alle 19.20, sabato alle 19. Domenica alle 13 e alle 19. Dal lunedì al venerdì su La 5 alle 12 e su MediasetExtra dal lunedì al venerdì alle 8 e alle 16.

DIRETTA STREAMING- La nuova Isola è anche multimediale sul sito ufficiale isola.mediaset.it, con l’applicazione gratuita Mediaset FAN – disponibile su smartphone e tablet – e con i social del programma. Tra le novità c’è il live blogging durante le puntate di prime-time e il chatbot attivo su Facebook Messenger. Accanto al flusso continuo del live blogging, lo spettatore potrà seguire la diretta streaming del programma e rivedere i momenti principali nella sezione Video Story che si aggiornerà con le clip real time. Il live blogging sarà fruibile sul sito del programma, sull’App Mediaset Fan e sarà accessibile anche dal chatbot.

CHATBOX – L’offerta digital dell’Isola dei Famosi quest’anno si arricchisce del chatbot disponibile su Facebook Messenger. E’ un software che, all’interno di un servizio di messaggistica istantanea, consente di porre domande dirette e ricevere risposte come se si stesse dialogando con un essere umano. Allo stesso modo, il chatbot può inviare dei contenuti su misura. Per accedere al chatbot basterà cercare su Facebook la pagina ufficiale di Isola (@isoladeifamosi) e cliccare su ‘Invia un messaggio’. In alternativa, si potrà accedere al chatbot direttamente dalla App di Facebook Messenger, cercando l’utente @isoladeifamosi e cominciare una conversazione. ll chatbot sarà attivo a partire da lunedì 22 gennaio 2018. Nel chatbot dell’Isola l’utente potrà: – consultare tutti i contenuti del sito (news, fotogallery, video) in maniera veloce; – scegliere un naufrago preferito per poter ricevere delle notifiche personalizzate, che lo tengano informato sul personaggio scelto; – votare; – seguire il live streaming degli appuntamenti tv e il live blogging della puntata di prime-time.

L’APP MEDIASET FAN – L’avventura dell’Isola dei Famosi sarà sempre a portata di mano grazie all’applicazione Mediaset Fan, disponibile gratuitamente per i sistemi operativi iOS, Android e Windows. Durante la settimana potrete restare aggiornati su tutto ciò che accade in Honduras, grazie alla sezione dedicata al programma con news testuali, video e foto. Si potranno consultare le schede dei concorrenti per sapere tutto sui naufraghi e guardare in streaming tutti gli appuntamenti del day-time e del prime time. Per votare basterà accedere e toccare il pulsante Vota nell’homepage dell’applicazione e nella sezione dedicata al programma. Il lunedì sera, invece, seguire la puntata sarà ancora più divertente con il live blogging.

SOCIAL – Il profilo ufficiale Twitter @IsolaDeiFamosi racconterà in tempo reale le vicende dei naufraghi sull’Isola e dello studio. L’hashtag ufficiale per commentare e seguire il programma sarà #Isola. Anche sulla pagina ufficiale Facebook (facebook.com/isoladeifamosi) fornirà informazioni, approfondimenti e news in tempo reale, mentre il profilo ufficiale Instagram (@isoladeifamosi) condividerà immagini ‘rubate’ e retroscena per un vero e proprio ‘visualstorytelling’.

