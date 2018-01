Carolina Kostner bronzo agli Europei  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Carolina Kostner di nuovo sul podio. L’azzurra, nonostante una caduta proprio all’inizio del suo programma lungo e qualche incertezza, si è aggiudicata la medaglia di bronzo agli Europei di pattinaggio artistico in corso a Mosca. Il buon punteggio conquistato durante il corto (che ha segnato il suo record personale e, ovviamente, quello italiano) ha permesso alla bolzanina 30enne di aggiudicarsi l’unidicesimo podio consecutivo.

La medaglia d’oro è andata alla 15enne russa Alina Zagitova, seguita dalla connazionale Evgenia Medvedeva.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.