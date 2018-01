Sassi contro vetri biglietteria, bloccati 7 minori a Napoli 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sette minori, sorpresi a lanciare sassi contro i vetri della sala di attesa e della biglietteria della stazione Cumana di Agnano, sono stati bloccati dagli agenti del commissariato di Bagnoli. Dei sette giovani quattro hanno un’età compresa tra i 14 e i 15 anni, uno è da pochi giorni 14enne e gli ultimi due sono di età inferiore ai 14 anni. Tutti i giovani sono stati identificati e denunciati per poi essere affidati ai rispettivi genitori.

