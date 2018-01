Statua della Libertà chiusa ai turisti, scatta lo shutdown  

🔊 Ascolta l'articolo

Turisti respinti agli ingressi della Statua della Libertà e del Museo dell’Immigrazione di Ellis Island a New York. E’ uno degli effetti dello ‘shutdown’ del governo federale, scattato dopo che repubblicani e democratici non sono riusciti a raggiungere un compromesso per garantire la proroga delle leggi di spesa. L’annuncio della chiusura forzata di due delle maggiori attrazioni turistiche di New York avverte che la serrata ha “effetto immediato” e proseguirà fino a “ulteriore annuncio”.

Lo shutdown ha effetto su tutti i servizi non essenziali delle agenzie federali, quali il National Park Service, che gestisce la Statua della Libertà e il museo di Ellis Island.

Nel frattempo, l’istituto Smithsonian ha reso noto che i suoi musei e lo Zoo Nazionale di Washington rimarranno aperti per il weekend, mentre per lunedì sono attesi nuovi annunci.

