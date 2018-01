Isola dei Famosi, ecco i favoriti  

🔊 Ascolta l'articolo

Isola dei Famosi ai nastri di partenza. La prima puntata deve ancora cominciare, si inizia lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, ma già i bookmakers scommettono sul podio dei loro favoriti. Primo tra tutti è Francesco Monte, seguito da Giucas Casella ed Eva Henger a pari merito con Nadia Rinaldi.

Monte è un ex tronista e attore di 29 anni che dichiara: “Dopo quello che mi è successo – facendo riferimento alla sua delusione d’amore con Cecilia Rodriguez -, pensavo di andare da un analista, poi, pensandoci bene, mi sono detto: è meglio se vado all’isola”. Secondo classificato, almeno tra i pronostici, l’illusionista e personaggio televisivo amatissimo: il 68enne Giucas Casella. “Voglio riprendermi la mia avventura interrotta dieci anni fa – dichiara -. Questa Isola sarà la mia rivincita su me stesso! E sarò il guru di tutti gli altri naufraghi”. Pari merito in lizza per il terzo ambitissimo posto la Henger con la Rinaldi. La prima, 45 anni, attrice con un passato da pornostar, spiega di “aver voluto fortemente fare l’Isola”. “Un desiderio nato per le tante emozioni che ho provato quando c’era mia figlia Mercedezs” aggiunge. Per la seconda, invece, l’attrice 50enne Nadia Rinaldi “l’Isola sarà l’occasione per ritrovare spensieratezza”, dopo che “la vita mi ha messo di fronte a prove dure”.

Sarà questa la classifica finale? Chissà, di tempo ce n’è e i concorrenti sono molto agguerriti. “La sfida per la sopravvivenza non riguarderà solo il cibo, ma sarà anche quella contro le insidie segrete dell’Isola” spiegano dalla produzione. I concorrenti “spogliati di tutto, affronteranno un’avventura che li porterà a contatto con istinti e paure primordiali, con momenti veri ed emozionanti, con la solitudine e con una convivenza messa a dura prova anche da avvenimenti inspiegabili e concorrenti misteriosi…”. Solo uno dei naufraghi, però, conquisterà la vittoria finale e il montepremi da 100mila euro in gettoni d’oro.

