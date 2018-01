Quindicenne incinta usata come corriere, stroncata rete di spaccio nel siracusano

🔊 Ascolta l'articolo

Operazione antidroga dei carabinieri di Siracusa. Sgominata una banda che impiegava come corriere una 15enne incinta per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine. Il gruppo aveva creato una rete di spaccio tra Siracusa e, in particolare, Floridia. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati cinque chili di droga.Dieci persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.