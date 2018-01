Nozze Cracco, si strappa l’abito della sposa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Colpo di scena al matrimonio di Carlo Cracco. Poco prima dell’inizio della cerimonia, officiata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Reale. Un agente della sicurezza privata, per errore, ha calpestato lo strascico dell’abito della sposa Rosa Fanti, strappandolo. I due hanno continuato, però, a camminare mano nella mano, sorridendo complici tra i tanti ospiti vip. Tra i tanti Camila Raznovich e Lapo Elkann, testimone dello sposo.

