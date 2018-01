Caronte&Tourist, fondi di ‘Onde Sonore’ ai malati di Sma in Sicilia  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Si è conclusa la terza edizione di “Onde Sonore”, il Festival all’insegna della musica e della solidarietà organizzato dal Gruppo Caronte&Tourist. Dal 6 dicembre al 7 gennaio oltre mille persone hanno assistito agli spettacoli organizzati a bordo della Telepass, ammiraglia della flotta utilizzata per la navigazione sullo Stretto di Messina, trasformata in un teatro galleggiante dove si sono tenuti concerti e feste dedicate ai bambini, che hanno permesso di raccogliere fondi a favore di “NeMOSUD” centro clinico di eccellenza che si occupa in particolare della cura e assistenza di pazienti affetti da malattie neuromuscolari. La cifra devoluta è di 9mila euro.

“I fondi raccolti da Caronte&Tourist con la manifestazione ‘Onde Sonore’ e devoluti in beneficenza a NeMOSUD, nel 2018 saranno utilizzati per sostenere l’ampliamento del centro clinico unico in Sicilia autorizzato alla somministrazione dell’unico farmaco al momento esistente per i malati di Sma” ha dichiarato il responsabile del centro clinico Giuseppe Vita, direttore della Uoc di neurologia e malattie neuromuscolari del Policlinico “G. Martino” di Messina al termine della conferenza stampa di chiusura di ‘Onde sonore’, svoltasi questa mattina al Monte di Pietà di Messina.

“Sin dall’inizio abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di organizzare una manifestazione musicale a bordo della nostra ammiraglia – ha dichiarato dal canto suo l’amministratore delegato di Caronte&Tourist Calogero Famiani – Questa iniziativa infatti ci consente di fare beneficenza, cultura e soprattutto fornire un servizio in più ai nostri clienti”.

“La manifestazione è nata quasi per gioco – ha aggiunto Tiziano Minuti, responsabile del personale e della comunicazione del gruppo C&T – con l’idea di voler offrire un accompagnamento musicale ai passeggeri delle nostre navi durante il periodo natalizio. Poi è cresciuta per… lievitazione naturale. Oggi è un evento dietro il quale c’è il lavoro di decine di persone e che permette di assicurare un sostegno significativo a iniziative volte a migliorare la condizione di vita di soggetti meno fortunati. Siamo orgogliosi che quest’anno ciò possa avvenire legando il marchio Caronte&Tourist a un’eccellenza in campo scientifico e in campo etico e sociale come NeMOSUD”.

