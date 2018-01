🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un ragazzo di 15-16 anni ha aggredito un gruppo di compagni di scuola di 12-13 anni a colpi di ascia e dato fuoco all’edificio usando una bomba incendiaria. Sette ragazzini sono rimasti feriti, due di loro in modo grave. Il fatto è accaduto in Siberia, a Ulan-Udé, capoluogo della Buriazia, regione che confina con la Mongolia.

