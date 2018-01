Il meteo di domani, 20 gennaio  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: addensamenti e debole neve sulle Alpi confinali dai 500/800m, più soleggiato altrove ma con nubi in aumento in serata. Al Centro: variabilità al mattino su Lazio e regioni adriatiche, in rasserenamento. Bello altrove ma peggiora in serata su Toscana e Sardegna. Al Sud: instabile con piovaschi sparsi e neve in calo a 900m in serata. Fenomeni in attenuazione serale sulle peninsulari. Venti: dai quadranti occidentali. Mari: da agitati a molto agitati. Temperature: in lieve calo.

