Droga nel drink, poi lo stupro  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Violentata dopo essere stata narcotizzata con gocce di benzodiazepine versate in un cocktail. Nel filmato diffuso dai carabinieri viene ricostruito quanto accaduto nella notte fra il 13 e il 14 aprile 2017.

Quella notte la ragazza, 22 anni, era stata invitata a uscire da un 28enne che aveva visto già altre volte; l’uomo si è presentato con due amici – un 21enne e un 47enne – e insieme sono andati in un bar di via Crema.

A quel punto la giovane ha bevuto alcuni drink in cui i tre – arrestati a Milano dai militari dell’Arma – avevano versato le gocce di benzodiazepine. Pochi minuti e la 22enne ha perso conoscenza: portata in un appartamento in Brianza è stata ripetutamente violentata.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.