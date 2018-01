Claudio Gioè è Mario Francese nel film di Pietro Valsecchi, in anteprima al Rouge et Noir”

🔊 Ascolta l'articolo

Il regista Pietro Valsecchi ha presentato in anteprima al cinema Rouge et Noire di Palermo la serie “ Liberi Sognatori” prodotto da Taodue. Tra questa serie una puntata è stata dedicata a Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia, ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979 in viale Campania a pochi metri dalla sua abitazione. Francese come ha voluto ricordare il giornalista di La Repubblica, Bolzoni, ha raccontato la scalata dei corleonesi partendo dalla diga Garcia.

Un film che ripercorre la storia di un giornalista che raccontava la verità anche di un uomo e di un padre. Un dolore e una lotta interiore vissuta dai tre figli uno dei quali è Giuseppe ( nella fiction interpretato da Marco Bocci) morto prima ancora di sapere la verità giudiziale di questo omicidio.

Una storia interpretata magistralmente da Claudio Gioè chiamato a confrontarsi con lafigura del giornalista originario di Siracusa, affiancato da Romina Mondello che interpreta la vedova.

Alla presentazione presenti molti familiari delle vittime, da Alice e Davide Grassi a Giulio Francese anche lui giornalista e attuale presidente dell’ Odg di Sicilia.

” Abbiamo voluto raccontare – sottolinea Pietro Valsecchi- quattro storie e abbiamo trovato un filo rosso fra loro. Grassi aveva citato durante la trasmissione Samarcanda il nome di Francese . Ma anche Emanuela Loi aveva fatto la scorta alla vedova Grassi.Insomma vite e storie parallele ma che vogliono lasciare una traccia ha continuato Pietro Valsecchi e che noi abbiamo voluto raccontarne ogni aspetto soprattutto quello umano e professionale”.

Una sala gremita e attenta ha seguito la proiezione insieme al cast.

