Borse europee contrastate in avvio, Milano +0,03%  

Le borse europee, dopo un avvio in rialzo, scambiano contrastate nel primo scorcio di seduta. Londra cede lo 0,12%, mentre Francoforte sale dello 0,24% e Parigi dello 0,16%. A Milano il Ftse Mib è piatto e sale dello 0,03% a 23.522 punti. Ieri il Dow 30 a Wall Street ha chiuso con un balzo dell’1,25% a 26.115 punti, mentre a Tokyo il Nikkei 225 ha segnato una flessione dello 0,44%.

Sul listino principale della borsa milanese male i titoli del comparto bancario, in vista di regole rigide da parte della Bce sulla contabilizzazione degli Npl. Banco Bpm cede il 2,21%, Bper il 2% e Ubi Banca l’1,95%. Unicredit e Intesa Sp si muovono poco sotto la parità. In forte calo Campari (-2,42%) e soffrono anche Ferragamo (-1%) e Mediaset (-0,80%).

In netto rialzo Stm, che balza del 2,29%. Bene anche il risparmio gestito con Azimut (+1,80%) e Banca Generali (+1,48%). Rialzi vicini al punto percentuale per Tenaris e Cnh Industrial.

