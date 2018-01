Di Maio: “Parlamentarie? Nessun tilt ma selezione ferrea”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Ogni volta che il Movimento Cinque stelle fa le parlamentarie, leggo sui giornali caos, incapacità. Peccato che poi quando i partiti fanno le primarie e si comprano le tessere, nessuno lo scrive mai… Non è vero che il sistema è andato in tilt. Abbiamo fatto una selezione ferrea di chi si poteva candidare. Non siamo una navicella che porta chiunque in Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Radio 24.

“Erano diecimila” gli aspiranti parlamentari che si sono autocandidati , ha poi annunciato il candidato premier pentastellato: ”Hanno partecipato diecimila candidati e sono stati selezionati in maniera ferrea”, ha insistito.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.