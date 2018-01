🔊 Ascolta l'articolo

La nave ‘Aquarius’ dell’associazione europea ‘Sos Mediterranee’ e’ arrivata a Catania con a bordo 513 migranti, recuperati nelle scorse ore nel Mar Mediterraneo. A bordo c’e’ anche il personale di Medici senza frontiere. Al Molo di Mezzogiorno sono state predisposte le operazioni di controllo in attesa di quelle di sbarco. (ITALPRESS)

