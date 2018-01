Maxi inchiesta su Girgenti Acque, tra gli indagati c’è il padre di Alfano  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Associazione per delinquere, truffa, corruzione e riciclaggio. Sono i reati contestati, a vario titolo, dalla Procura di Agrigento a 73 indagati nell’ambito di un’inchiesta legata ad alcune assunzioni a ‘Girgenti Acque’, la società che gestisce il servizio idrico in provincia di Agrigento.

Il capo della Procura di Agrigento, Luigi Patronaggio, e i sostituti Salvatore Vella, Alessandra Russo e Paola Vetro hanno firmato la proroga delle indagini preliminari.

Tra gli indagati ci sono anche Nicola Diomede, prefetto di Agrigento; Angelo Alfano, padre del ministro degli Esteri Angelino; l’ex governatore siciliano, Raffaele Lombardo, e l’ex presidente della Provincia regionale di Agrigento, Eugenio D’Orsi, oltre a giornalisti, dirigenti pubblici e vertici di Girgenti Acque. L’inchiesta ipotizza una serie di episodi di corruzione.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.