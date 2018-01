Praticante allontanata per il velo dall’aula, Tar ci ripensa: può tenerlo  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Asmae Belfakir, praticante avvocata dell’ufficio legale dell’Università di Modena, a cui il giudice Giancarlo Mozzarelli, presidente della seconda sezione del Tar di Bologna, aveva chiesto di uscire dall’aula a meno che non si togliesse il velo islamico, potrà partecipare a tutte le udienze indossandolo senza problemi. A quanto si apprende, lo ha assicurato il presidente del Tar, Giuseppe Di Nunzio.

In merito alla notizia, il Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, aveva incaricato il Segretario generale di richiedere al Presidente della Sezione una relazione circostanziata sull’accaduto ai fini di una compiuta valutazione dei fatti.

I segretari provinciali modenesi del Pd Davide Fava e dei Gd Alessandro Poggi hanno espresso vicinanza alla giovane praticante avvocata Asmae Belfakir che “oggi è stata costretta a lasciare l’Aula in cui si teneva l’udienza del Tar che stava seguendo per lavoro perché aveva il capo coperto dal velo. Non il volto, lo ha sottolineato lei stessa, lei era perfettamente identificabile e il suo abbigliamento – precisano -non poteva essere causa di alcun problema di ordine pubblico”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.