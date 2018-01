Cecchi Gori, parla Rusic: “Vittorio sarà dimagrito 20 chili”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Vittorio è stabile e in costante miglioramento. E’ dimagritissimo, sarà dimagrito almeno 20-25 Kg. Ieri gli ho tagliato i capelli”. Così Rita Rusic, ospite de ‘La Vita in Diretta’, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Marco Liorni, parla delle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. “Adesso intorno a Vittorio non c’è nessuno perché non c’è più niente da prendere – dice Rusic – quello che doveva essere preso è stato preso tutto. Vittorio non ha più nulla. Abbiamo visto delle dichiarazioni di persone… ma non l’hanno mai visto, non sono mai venute a vederlo. Sono state anche invitate – assicura – ma non tutti sono venuti, però poi parlano. A chiacchiere sono tutti bravi, i fatti contano e basta”.

Rita Rusic racconta poi il viaggio che ha affrontato, assieme a suo figlio, il giorno in cui ha appreso la notizia del malore di Vittorio Cecchi Gori. “Avevamo paura di atterrare e trovare qualche notizia che fosse ancora peggiore di quella che avevamo ricevuto, soprattutto quando hai un black out di un volo che dura minimo 9-10 ore. Siamo corsi dall’aeroporto e siamo andati lì. E’ stato orribile – prosegue – la sensazione era quella di trovare un uomo che era stato abbandonato, non da noi, perché lui ci ha abbandonato, ma da tutto e da tutti. Non è vero che c’era qualcuno che gli era vicino, non c’era nessuno. L’ho capito subito. Quando ho visto Vittorio le cose sono cambiate…c’era rancore tra di noi, non parlavamo da 6 -8 anni penso, non me lo ricordo più. Mi dispiace per quello che è successo, mi dispiacerebbe per chiunque figuriamoci per un uomo con cui ho condiviso quasi 20 anni di vita e che è il padre dei miei figli. Ti piaccia o no, quello rimane”.

“Tutta questa situazione che c’era tra di noi – prosegue – in un momento è come se fosse scomparsa, un po’ è anche un lato del mio carattere, io tendo a dimenticare ciò che mi fa male”. Rusic ricorda che quando Cecchi Gori l’ha vista ha detto “mia moglie”, precisando: “Io sono l’unica moglie sua e lui l’unico marito. Nonostante tutto è cosi, sono cattolica e mi sono sposata pensando che il matrimonio è per sempre, poi le cose non sono andate così”.

