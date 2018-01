Tempesta di vento in arrivo: raffiche a 100 km/h  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il nostro Paese è terra di confine tra l’impetuoso flusso perturbato nordatlantico e l’alta pressione delle Azzorre. Tra queste due figure atmosferiche scorrono impetuosi venti. Il Meteo.it comunica che oggi forti venti, dapprima di Ponente e poi di Maestrale soffieranno con intensità fino a 80-100 kmh su mar Tirreno, di Sardegna, Adriatico, Ionio e Canale di Sicilia. Ci saranno mareggiate lungo le coste. Al Nordovest invece soffierà il fohn (vento caldo di caduta) che spazzerà via le nubi e farà aumentare le temperature. Le precipitazioni riguarderanno soltanto gli Appennini, il basso Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, e Calabria tirrenica. Possibili temporali sulle regioni meridionali.

Antonio Sanò, direttore e fondatore de iLMeteo.it avvisa che da domani i venti si attenueranno e il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni. Nel corso del weekend, l’anticiclone delle Azzorre si mostrerà sempre più invadente, e il tempo sarà piuttosto asciutto e spesso soleggiato su gran parte delle regioni. Temperature che nel fine settimana subiranno una diminuzione soprattutto nei valori notturni, quando al Nordovest si avranno estese gelate notturne fino in pianura.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.