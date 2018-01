Caso Consip, archiviate posizioni Woodcock e Sciarelli  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono state archiviate le posizioni del pm di Napoli Henry John Woodcock e della giornalista Federica Sciarelli nell’inchiesta Consip. Il gip, come anticipato dal ‘Fatto Quotidiano’, ha accolto la richiesta del 2 ottobre scorso della procura di Roma di archiviare le posizioni di entrambi. Woodcock era indagato per falso e per rivelazione del segreto in concorso con la Sciarelli nell’ambito dell’inchiesta Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione.

