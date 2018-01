Siculiana, cadavere di magrebino sulla spiaggia Torre Salsa

🔊 Ascolta l'articolo

Il cadavere di un magrebino di mezza eta’ e’ stato trovato sulla spiaggia di Torre Salsa dai carabinieri della stazione di Siculiana, in provincia di Agrigento. L’immigrato sarebbe annegato durante le concitate fasi di uno “sbarco fantasma” avvenuto fra Siculiana e Montallegro. Ieri sono stati fermati altri due migranti, uno dei quali era ferito mentre l’altro era in stato di ipotermia. (ITALPRESS).

