Quattro colpi di pistola sono stati esplosi contro un centro ricreativo frequentato da nordafricani a Vittoria, nel ragusano. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. Indagini sono in corso. (ITALPRESS).

