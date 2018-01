Belen va a vivere in Svizzera  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Casa nuova per Belen Rodriguez e Andrea Iannone in Svizzera. Ad annunciarlo è la stessa showgirl sulle stories del suo profilo ufficiale, condividendo sull’account della coppia lo scatto del compagno di spalle in giardino di fronte a un ulivo e il viaggio in auto in direzione Lugano per arrivarci. Dalle immagini si può ipotizzare che l’abitazione abbia una splendida vista sul lago. “Finalmente casa è pronta” si legge sull’immagine che ritrae Iannone di spalle.

