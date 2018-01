Borsa: Milano apre positiva, Azimut continua la corsa +3%  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

la Borsa di Milano avvia la seduta in territorio positivo, di pari passo con le altre piazze del Vecchio Continente. Il Ftse Mib segna +0,4%, spinto dalla nuova corsa di Azimut (+3%), che ieri ha dato le stime preliminari dell’utile, tra i 215 e 225 milioni di euro, e annunciato la distribuzione di un dividendo ordinario di 2 euro per azione, il doppio rispetto al 2016.

Tra gli altri titoli, spicca il rialzo di Leonardo (+2,09%) e delle utility (Enel +1%, A2a +1,1%). Negative Poste (-0,5%) e Fca, che tira il fiato dopo i rally (-1,13%).

Le Borse asiatiche, per lo più in deciso rialzo (Nikkei +1%; Shanghai +0,77%) hanno dato una direzione alle Borse europee, ieri orfane di Wall Street. Londra guadagna nei primi scambi lo 0,15%, Parigi lo 0,26%. Francoforte segna +0,6%, Amsterdam +0,22%. Nella seduta asiatica, il greggio è scambiato a 64,49 dollari al barile. Ieri, il Wti ha raggiunto i 64,8 dollari.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.