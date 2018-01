🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una bambina di 10 anni è stata ferita nella notte da un colpo d’arma da fuoco alla spalla. E’ accaduto in un’abitazione di Taranto, nel quartiere Salinella.

Le condizioni della piccola, che è stata sottoposta a un intervento chirurgico, non sono gravi. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.