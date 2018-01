Zombie, quell’inno dei Cranberries contro la violenza  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Nella tua testa stanno combattendo con i loro carri armati e le loro bombe, e le loro bombe e le loro pistole, nella tua testa, nella tua testa stanno morendo. Cosa c’è nella tua testa?”. Correva l’anno 1994 e l’Europa e il mondo intero puntavano occhi e orecchie su una minuta cantante bionda dalla voce potentissima. A scalare le classifiche era Zombie, primo singolo dalle sonorità grunge di ‘No Need to Argue’, secondo album dei Cranberries. A intonare un disperato canto contro la guerra e la violenza – con chiari riferimenti all’Irlanda del Nord e alla bomba esplosa a Warrington causando la morte di un bambino nello stesso periodo – Dolores ‘O Riordan, ricoperta d’oro ai piedi di una croce e circondata da bambini. Una canzone che di lì a poco diventerà inno e manifesto di una generazione, regalando la consacrazione definitiva al gruppo la cui cantante è morta oggi a soli 46 anni.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.