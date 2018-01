“Fatti sentire”, nuovo album per Laura Pausini  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Fatti sentire”. Laura Pausini annuncia il nuovo album e lo fa pubblicando sui suoi canali social la copertina del nuovo disco. Fan al settimo cielo incetta di like e commenti per la cantante, che tuttavia non svela altri particolari.

Laura tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio prossimi: la cantautrice faentina si esibirà a Roma, al Circo Massimo, in una doppia anteprima del tour internazionale che intraprenderà poco dopo. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro, nel 2007, Pausini sarà così la prima donna ad esibirsi in concerto al Circo Massimo. A seguire il tour che attraverserà Europa, Stati Uniti e America Latina.

