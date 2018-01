Sgarbi si scatena: “Mori eroe, grillini barbari forcaioli” 

🔊 Ascolta l'articolo

“I 5 stelle sono ispirati da istinti reazionari. Vogliono impedire la libertà di espressione. Impedire la proiezione di un film è un po’ come bruciare i libri in piazza, ma non mi sorprendo: sono soggetti senza arte né parte, spesso non scolarizzati e il solo libro che hanno aperto nella loro vita è un elenco telefonico. Si rivelano forcaioli con gli avversari e garantisti con gli amici, come nel caso dei parlamentari indagati a Palermo per aver falsificato le firme per la presentazione delle liste elettorali”.

Vittorio Sgarbi, assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, torna sulla polemica legata alla proiezione di un docufilm sul generale Mario Mori annunciata dallo stesso critico d’arte e prevista mercoledì prossimo nella sala di Palazzo dei Normanni intitolata a Piersanti Mattarella. Un appuntamento duramente contestato dai grillini.

“Mori è un eroe di Stato – aggiunge Sgarbi -. L’onorevole geometra Cancelleri, tra l’altro, dovrebbe usare con prudenza la parola ‘vergogna’, avendo egli, con evidente conflitto d’interessi familiare, addirittura la sorella in Parlamento. Io non mi lascio intimidire da questi barbari risaliti a galla dai rigurgiti della più volgare antipolitica”.

Il docufilm di Ambrogio Crespi dal titolo “Generale Mori – Un’Italia a testa alta” sarà proiettato mercoledì 17 gennaio, alle 11, nella Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni. La proiezione sarà preceduta da un incontro al quale, oltre a Sgarbi e al presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, saranno presenti il generale Mario Mori e il colonnello Giuseppe De Donno. (Loc/AdnKronos)

