Caltanissetta, aggrediti medico e ausiliare al Pronto Soccorso

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Violenta aggressione presso il pronto soccorso dell’ospedale di Caltanissetta. Un medico e un ausiliario sono stati colpiti a pugni da un paziente, un giovane con precedenti penali. Ormai non si contano piu’ gli episodi di questo genere. E continuano le nostre richieste di intervento”. Lo rende noto il segretario territoriale di Fsi-Usae Federazione sindacati autonomi indipendenti di Caltanissetta aderente alla Confederazione Unione Sindacati Autonomi Europei, Salvatore Ballacchino. “Abbiamo fatto tanto come organizzazione sindacale per sensibilizzare le istituzioni su questa problematica, ma ancora nulla. C’e’ anche un disegno di legge, numero 2909 ‘Disposizioni per garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e l’incolumita’ di cittadini ed operatori sanitari presso le strutture ospedaliere e i presidi ambulatoriali di guardia medica’, presentato su iniziativa del Senatore Antonio Scavone e di altri 16 senatori. Abbiamo denunciato piu’ volte a Procure, Questure, Prefetture, Assessorato regionale della Salute e a Sindaci, la mancanza di sicurezza del personale sanitario nelle strutture sanitarie siciliane. Ribadiamo di volere adesso un intervento dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.