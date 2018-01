🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: Maltempo su tutti i settori con neve debole anche fino a bassa quota sulla Pianura Padana centro-orientale

Al Centro: Forti venti di Libeccio e Ponente sulle coste tirreniche, piogge moderate su Toscana e Lazio

Al Sud: Poco nuvoloso con piovaschi sulla Campania e Calabria ionica

Venti: forti da ovestsudovest

Mari: poco mossi

Temperature: stazionarie

