Berlusconi contro M5S: “Più pericoloso dei post comunisti”  

Fonte: adnkronos.com

“Sono qui perché c’è ancora bisogno di me”. A dirlo è Silvio Berlusconi nello studio di ‘Domenica Live’ su Canale 5. “Oggi c’è in campo una formazione populista più pericolosa dei post comunisti di allora”, dice facendo riferimento al M5S che, aggiunge, se vincesse “porterebbe il Paese al disastro” e “potrebbe portare al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante”. PENSIONI- Berlusconi propone la “minima di mille euro al mese a tutti” anche “alle mamme che non hanno versato contributi”. FLAT TAX AL 23% – “Vogliamo operare una vera e propria rivoluzione fiscale, la flat tax, con una unica aliquota pari o inferiore alla più bassa, al 23%” dice, sostenendo che “salirebbe il gettito per lo Stato” così come avvenuto in passato tutte le volte che è stata attuata. Le risorse per coprire il minore gettito del primo anno arriveranno dalla “minore evasione e minore elusione per almeno 40 miliardi”.

