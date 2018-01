🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un’esplosione ha sventrato nelle prime ore della giornata l’ultimo piano di una palazzina nell’hinterland milanese, a Sesto San Giovanni, investendo due appartamenti. Al momento si ha notizia di sei feriti lievi per effetto dell’esplosione, avvenuta all’incirca alle 5 di questa mattina per cause ancora da accertare.

