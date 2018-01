Guerra per il simbolo M5S, Tribunale dà ragione a ricorrenti

🔊 Ascolta l'articolo

“Il Tribunale di Genova ieri ha accolto integralmente il ricorso presentato, nominando un curatore e autorizzandolo a portare avanti le tre istanze contenute nel ricorso nei confronti di Grillo, della seconda e della terza associazione del 2012 e del 2017. Ha nominato il curatore affinché proponga queste richieste dei ricorrenti, Grillo non può farlo in quanto in conflitto di interesse. L’obiettivo principale è rimettere in piedi l’associazione 2009, non fare un’azione a contrasto di qualcuno”.

Lo spiega all’Adnkronos l’avvocato Lorenzo Borrè legale, insieme al collega genovese Alessandro Gazzolo, del Comitato per la Difesa dei Diritti dell’Associazione M5S, il gruppo che mette insieme alcuni tra gli attivisti ancora iscritti alla prima associazione 2009, che ha presentato un’istanza al Tribunale del capoluogo ligure per chiedere la nomina di un curatore speciale per ottenere la tutela del nome e del simbolo dopo la nascita della nuova associazione del Movimento 5 Stelle.

I ricorrenti, tra cui anche un deputato, rappresentanti da diverse zone d’Italia, consiglieri comunali e municipali, rivendicano l’uso di nome e simbolo del gruppo dati in utilizzo anche all’ultima associazione neocostituita a fine 2017, con a capo Luigi Di Maio, candidato alla presidenza del Consiglio per i Cinque Stelle.

“Il 30 dicembre 2017 – spiega Borrè ripercorrendo i motivi del ricorso – sul blog di Beppe Grillo Di Maio annuncia la costituzione di una nuova associazione Movimento 5 Stelle con un proprio statuto, codice etico e organigramma, dandolo come fatto compiuto senza nessuna partecipazione degli associati e con il semplice invito a migrare nella nuova associazione al fine di potersi candidare, con un termine strettissimo fissato al 3 gennaio 2018. Si è venuto a creare un conflitto di interessi tra questa associazione, la prima associazione del 2009 di cui facevano parte 150 mila persone e quella del 2012 che aveva funzione ‘di servizio’ per la prima che non aveva statuto depositato dal notaio”.

Al centro della vicenda il nome e il simbolo in uso alla terza associazione, quella costituita a fine 2017, che sono gli stessi della prima associazione, del 2009.”Cioé – prosegue Borrè – si scopre che Grillo, capo politico della prima associazione, aveva conferito in qualità di presidente del consiglio direttivo della seconda associazione l’uso del nome e del simbolo alla terza associazione di cui era garante, creando così un palese conflitto di interessi stante l’antiteticità tra i principi della prima associazione e quelli della terza in ordine alla rilevanza della funzione assembleare, sovrana nella prima associazione e ‘ancillare’ nella terza”.

Le richieste contenute nel ricorso, accolto integralmente, mirano a chiedere la tutela dei diritti di chi si riconosce (e si è associato) nell’associazione del 2009, quella originaria.”I primi che sono riusciti a organizzarsi in comitato – aggiunge ancora Borrè – si sono rivolti a me per presentare la richiesta di nomina di un curatore speciale che a fronte di un conflitto di interessi conclamato agisse come legale rappresentante della prima associazione per ottenere la tutela del nome e simbolo inibendone l’utilizzo alla seconda e alla terza associazione e anche per rientrare nella disponibilità del dominio che costituisce sede virtuale della prima associazione come da statuto”.

“In più – ricorda il legale – si chiede di ottenere i nominativi degli associati alla prima associazione, per ripristinare le condizioni di funzionamento e democraticità della stessa”. Per farlo la richiesta è quella di convocare un’assemblea degli iscritti del 2009 che validi la nomina del nuovo capo politico.

“L’adesione alla terza associazione è dal nostro punto vista incompatibile con la permanenza nella prima perché – conclude Borrè – lo statuto della prima prevede che si associno solo coloro che non sono iscritti a partiti o associazioni con principi incompatibili con quelli statutari, incompatibilità che si ravvisa nell’aver aderito alla terza associazione”. (Vca/Adnkronos)

