Arabia Saudita, “principe Alwaleed trasferito in carcere”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il principe Alwaleed bin Talal, arrestato due mesi fa nell’ambito di quella che il governo saudita ancora definisce retata anti-corruzione, sarebbe stato trasferito dal Ritz Carlton Hotel di Riad, dove era agli arresti domiciliari, nella prigione di Al Ha’ir. Lo scrive il sito della Cnbc citando a sua volta il sito Al Araby al Jadeed, secondo il quale il trasferimento sarebbe avvenuto nei giorni scorsi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.