Fonte: adnkronos.com

Un incendio è divampato nella ditta Bindi di Figline Valdarno (Firenze) sulla Strada regionale 69. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo e di Firenze con 5 mezzi per le operazioni di spegnimento. L’azienda Bindi tratta asfalti e bitumi.

