Roma, scontro in tangenziale: un morto    

Fonte: adnkronos.com

Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla tangenziale est a Roma. L’uomo era a bordo di una moto Suzuki che, per cause in corso di accertamento, all’altezza dello svincolo di viale Somalia si è scontrata con una Ford. Inutili i soccorsi: il centauro è deceduto sul posto. Gli agenti del gruppo Parioli della polizia municipale stanno svolgendo accertamenti.

