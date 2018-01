Influenza e virus ‘cugini’, come riprendersi  

🔊 Ascolta l'articolo

Non solo influenza: secondo lo stime mezzo milioni di italiani la scorsa settimana è stato colpito da virus ‘cugini dell’influenza’, con sintomi soprattutto gastrointestinali. Come possiamo affrontare questi disturbi e tornare presto in forma? A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Antonio Craxì, professore di Gastroenterologia all’Università di Palermo: “Per prima cosa è consigliabile un’alimentazione liquida che vada appunto a rimpiazzare quei liquidi che febbre, diarrea e vomito fanno perdere”. “Bisogna puntare sull’apporto di liquidi ad alto contenuto zuccherino e poveri di grassi – raccomanda – quindi no al latte e sì a bibite e succhi di frutta. Si possono anche assumere solidi, purché siano in piccole quantità e non causino stimoli di nausea. I probiotici – aggiunge – possono essere utili nella fase di ripresa, se l’intestino non si normalizza dopo 2-3 giorni dall’infezione”. “Nei casi di vomito in anziani, bambini o pazienti fragili – prosegue l’esperto – a volte è opportuno anche un supplemento iniettivo con flebo o simili. Se grave – precisa ancora lo specialista – il vomito può essere trattato con farmaci antiemetici, mentre per la diarrea funzionano bene i medicinali che bloccano la motilità intestinale. Questi disturbi non sono causati da forme di tipo batterico, e quindi – conclude – non è consigliabile l’utilizzo di antibiotici intestinali”.

