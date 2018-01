🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso oggi a Crotone a colpi di arma da fuoco. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio nel centro storico della città. Sul posto è intervenuta la polizia. L’autore dell’omicidio sarebbe stato fermato.

