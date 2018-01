Vittoria, investito bambino di 10 anni, gravi le sue condizioni. Le immagini delle videocamere al vaglio della Municipale

🔊 Ascolta l'articolo

Si sono aggravate le condizioni del bambino di 10 anni investito ieri pomeriggio in via Forcone a Vittoria (Rg). Il piccolo e’ stato travolto da una Opel Antara, guidata da una trentenne e ha riportato un serio trauma toracico e cranico. All’ospedale Guzzardi e’ stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e in nottata e’ stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. La polizia municipale di Vittoria sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza della zona. (ITALPRESS)

